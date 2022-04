Elodie e Marracash, è davvero ritorno di fiamma? Cosa sta succedendo

Elodie conquista Milano con un look prezioso ma casual

Si è già detto molto della fine della storia di Elodie e Marracash, ma pare che non sia stata scritta ancora la parola fine sulla loro relazione. I due artisti si sono detti addio alla fine della scorsa estate, dopo due anni d’amore, ma pare che siano rimasti in ottimi rapporti e che oggi siano sempre più vicini.

Elodie e Marracash “intensificano la frequentazione”

Pare che qualcosa stia bollendo in pentola: Elodie e Marracash sembrano essere sempre più vicini, nonostante la rottura e la relazione della cantante con Davide Rossi. La cantante e il modello sono stati infatti paparazzati più volte insieme, anche in atteggiamenti che lasciavano poco spazio ai dubbi: il settimanale Chi aveva infatti pizzicato la coppia tra baci appassionati e carezze, che avevano decretato di fatto la fine della storia con il rapper.

Eppure pare che i due non si siano mai allontanati del tutto: oltre alle interviste in cui entrambi hanno sempre sottolineato l’affetto e la stima reciproca, adesso è arrivato il giornalista esperto di gossip Alberto Dandolo, che sulle pagine di Oggi ha raccontato un retroscena sui loro rapporti.

Stando a quanto riporta il giornalista, Elodie e Marracash sarebbero rimasti in ottimi rapporti, e nell’ultimo periodo starebbero anche “intensificando la loro frequentazione“. La rivista non riporta ulteriori dettagli sull’indiscrezione ma i fan sono già in allerta, anche perché Elodie sembrava avere ritrovato la serenità al fianco di Davide. Fino a qualche settimana fa infatti la coppia era stata avvistata ancora insieme, e nulla sembrava presagire un ritorno di fiamma con l’ex. Inoltre, Elodie è stata fotografata a una festa in compagnia di uno sconosciuto.

C’è da dire però che né Elodie né Marracash non hanno mai fatto mistero di voler continuare a lavorare insieme, come è successo per l’ultimo album del rapper. “Io ed Elodie ci siamo lasciati sul set del mio ultimo video”, aveva confidato qualche tempo fa Marracash, parlando della loro rottura. I due si erano detti addio proprio nel corso della lavorazione del disco dell’artista. “È stato un momento impegnativo per entrambi ed entrambi abbiamo provato a far quadrare le cose. È bello che lei sia sulla copertina insieme alla mia famiglia e alle persone che mi sono state più vicine. È anche nel video di Crazy Love: mettiamo in scena la fine nostro rapporto e ci uccidiamo a vicenda. Con i gossip che galoppavano, non volevo dare spiegazioni sui social. Ci siamo conosciuti sul set di un video e abbiamo pensato che sarebbe stato bello chiudere il cerchio con un altro video”.

Elodie e Marracash, perché è finita tra i due

Dopo mesi di riservatezza, Elodie aveva svelato in un’intervista a Grazia di essere single e spiegando perché fosse finita la relazione con Marracash. Aveva voluto chiarire cosa stava accadendo nella sua vita privata dopo le voci di gossip che si erano rincorse negli ultimi mesi di relazione col rapper, spiegando di essere sola per scelta, nonostante i recenti avvistamenti.

“Per me continua ad essere famiglia”, aveva spiegato la cantante. I due non sono mai riusciti a convivere e lei stessa aveva confessato di non aver mai immaginato un futuro con lui. “Non riesco a pensare a me e lui genitori. Non ci poteva essere spazio per un bambino, sarebbe venuto al mondo da una spinta vitale pazzesca, ma sai quanti problemi avrebbe avuto”.

Chissà se adesso le cose sono veramente cambiate: i due non riescono davvero a fare a meno l’uno dell’altra?