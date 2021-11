Elodie, baci appassionati con l’ex modello

Elodie, class dance su Instagram in body e tacchi alti

Tra Elodie e Marracash è definitivamente finita: si può ormai affermare con assoluta certezza. Dopo il rincorrersi di voci sul loro addio, mai veramente confermato o smentito ufficialmente, e, poi, i pettegolezzi su presunti nuovi flirt di entrambi, ora la verità sembra prendere sempre più forma. La cantante è infatti stata avvistata di nuovo con Davide Rossi e, questa volta, i loro atteggiamenti lasciano spazio a ben pochi dubbi.

Elodie, Marracash è solo un ricordo: al suo fianco c’è Davide Rossi

Elodie e il rappar Marracash hanno formato una delle coppie più amate del mondo della musica. Profondamente e a lungo innamorati, sono anche però molto diversi tra loro: ad affermarlo la stessa cantante, che non ha negato le difficoltà esistenti tra di loro. Ed è forse proprio questa diversità che li ha portati a vivere un grande momento di crisi che si è concluso con un allontanamento definitivo.

Le prime voci di un addio hanno cominciato a rincorrersi questa estate, quando i due non sono quasi mai apparsi insieme. Sempre più distanti, lei è poi stata paparazzata con l’ex modello di Armani e manager Davide Rossi. I due, tuttavia, non si sono mai fatti cogliere in atteggiamenti affettuosi e, con prudenza, hanno cercato di tenere a bada i pettegolezzi sul loro conto. Almeno fino ad oggi.

Elodie, il bacio appassionato con Davide Rossi: è amore

Che tra loro ci sia qualcosa, infatti, è ormai innegabile e la conferma arriva dal settimana di Alfonso Signorini Chi che, nel numero in edicola questa settimana, ha mostrato le foto di un bacio appassionato tra Elodie e Davide Rossi.

I due, probabilmente ignari di essere osservati da un paparazzo, si sono lasciati andare a baci e carezze all’aeroporto di Milano Linate, poco prima di un volo per Bari su cui è salita la cantante. In questi giorni, infatti, sta affrontando un’esperienza per lei unica: sta girando un film, nel ruolo di attrice protagonista, in Puglia.

Insomma, l’esistenza di una storia d’amore tra Davide Rossi ed Elodie è evidente. La cantante, estremamente attenta alla sua privacy e fortemente intenzionata a mantenere i piedi ben saldi per terra quando si parla di sentimenti, si aprirà fornendo maggiori dettagli su questa relazione o preferirà vivere ancora tutto nella massima riservatezza?