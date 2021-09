Elodie, la storia con Marracash tra alti e bassi: “Siamo molto diversi”

Elodie conquista Milano con un look prezioso ma casual

È sulla cresta dell’onda, Elodie. Sul palco si scatena e riesce a trasmettere non solo la sua grande passione per la musica e il suo innegabile talento, ma anche una grandissima energia. Sta per uscire con un nuovo singolo e sta lavorando al suo nuovo album, ma l’attenzione, come spesso capita a chi riesce ad entrare nel cuore del pubblico, non è solo per la sua carriera. Sotto gli occhi dei riflettori anche la sua vita, in particolare la sua storia d’amore con Marracash.

Elodie e il rapper Marracash sono una coppia dall’estate del 2019. Giovani, belli, innamorati e talentuosi, fin da subito hanno ricevuto l’affetto del pubblico e l’attenzione degli appassionati di gossip. Segnali, veri o presunti, di ipotetici problemi di coppia sono così immediatamente passati al vaglio e, in più occasioni, voci di crisi si sono rincorse.

L’ultima proprio pochi mesi fa. Il motivo che l’ha fatta scaturire semplice: i due, per un periodo, non sono stati avvistati insieme. Una lontananza che ha immediatamente acceso l’ipotesi di una rottura. Ma così non è. Sono ancora uniti, anche se i problemi, proprio come in tutte le coppie, non sono mancati e non mancano.

Ed Elodie non lo nega. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair ha parlato della sua storia d’amore, ammettendo che, soprattutto a causa del loro lavoro, lei e Marracash vivono alti e bassi. D’altronde, ha confessato, hanno due personalità diverse e trovare, talvolta, stare insieme è veramente faticoso, seppur stimolante.

Questo mestiere – ha ammesso – crea degli alti e bassi. Siamo molto diversi. Io più leggera. Lui è come se scrivesse con il sangue. Mi piace questa diversità.

Una diversità faticosa, ma che alla cantante piace. Trovare il modo per far fiorire il loro amore è, insomma, una sfida che, fino ad ora, hanno sempre vinto. Di compiere passi importanti ed allargare la famiglia, però, ancora non se ne parla. Tutt’altro, Elodie ha le idee ben chiare per quanto riguarda i figli: oggi non ne vorrebbe, poiché non accetterebbe di essere deludente.

Per il suo futuro, Elodie è concentrata sulla carriera e sulla sua crescita professionale e personale. Si immagina fra qualche anno centrata, consapevole. E, non ci sono dubbi, è sulla strada giusta per ottenere ciò che più desidera.