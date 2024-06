Elodie: “Non mi pento delle parole su Marracash”. Nozze e figli con Iannone

Fonte: IPA Elodie

Certe dichiarazioni d’amore sono difficili da dimenticare. Lo sanno bene i fan di Elodie e Marracash che a distanza di tempo dalla rottura tra i due continuano a condividere sui social network le parole piene d’amore della Di Patrizi. “Nessun prossimo fidanzato sarà mai all’altezza di Marracash”, aveva detto l’artista italo-francese. Parole che stonano con l’attuale relazione di Elodie, quella con Andrea Iannone. Un flirt estivo diventato velocemente importante e più serio che mai, tanto che si parla di matrimonio e figli. E per questo l’ex allieva di Amici ha voluto fare chiarezza sulla situazione rimarcando che la vita è una continua evoluzione e che, soprattutto in amore, vale sempre la pena vivere il presente.

Elodie fa chiarezza sulle parole sull’ex fidanzato Marracash

“Non mi pento di quello che ho fatto o detto in passato, perché mi ha portato all’oggi, che per me è irrinunciabile. Mi ha portato Andrea, che non mi aspettavo proprio e che amo così tanto. Il tempo migliora tutto e offre cose ancora più incredibili“, ha fatto sapere Elodie in un’intervista rilasciata a Vanity Fair. La Di Patrizi era innamoratissima del rapper, insieme a lui è cresciuta tanto personalmente e professionalmente. Ma la vita va avanti e, come insegna Il Piccolo Principe, “ci sarà sempre un’altra opportunità, un’altra amicizia, un altro amore, una nuova forza. Per ogni fine c’è un nuovo inizio”.

Il nuovo inizio per Elodie è stato Andrea Iannone, conosciuto nell’estate 2022 grazie all’amica del cuore Diletta Leotta. Una liaison estiva che ha cambiato l’esistenza di entrambi. Qualcuno ha insinuato una crisi tra i due ma in barba alle malelingue Elodie e Iannone sono molto legati: convivono a Montecarlo, nella villa dello sportivo e pensano a matrimonio e figli. “Sono impegnativa e capricciosa, questo sì. Ho bisogno di attenzioni, tantissime. Andrea me le dà. È dolce. Comprende desideri, limiti, voglia di fare sempre di più sul lavoro. Ed è il mio migliore amico”, ha ammesso la popstar.

In realtà Elodie non ha mai sognato i fiori d’arancio “nemmeno da ragazza, quando già mi disturbava l’idea che una donna andasse via di casa solo dopo essersi sposata. Poi, mi suona strano che due innamorati debbano firmare un contratto: dovrebbe essere sufficiente stare insieme per far valere i diritti di coppia”. Ma la vita è una continua sorpresa e Elodie non esclude del tutto la possibilità di indossare l’abito bianco per il suo Andrea. “Dipende da come si fanno le cose. Può essere pur sempre una festa. Adesso c’è il matrimonio di mia mamma”, ha confidato.

E i figli? “Ci sto pensando. Ho anche preso in considerazione l’ipotesi di congelare gli ovuli – ha detto Elodie – di non essere una brava madre, di non riuscire a conciliare maternità e carriera, a cui non voglio rinunciare. Di subire la vita che viene stravolta. La vera verità è che ho 34 anni eppure me ne sento 16: è strano, sono donna quando realizzo progetti di lavoro importanti, per il resto sono una ragazzina che va in giro con la felpa con il cappuccio e crede di essere un po’ Gian Burrasca. Ma si può essere Gian Burrasca e insieme una mamma?”.

Per ora Elodie è molto concentrata sulla sua carriera musicale: ha lanciato il nuovo singolo Black Nirvana, sta lavorando al suo quinto album e disegna il palco degli stadi (l’anno prossimo con Vivo Concerti, l’8 giugno a San Siro a Milano e il 12/6 al Maradona di Napoli, dove sarà la prima donna a esibirsi). È inoltre diventata ambasciatrice di Save the Children, che la vuole in prima linea a combattere la povertà educativa nel quartiere in cui è cresciuta, il Quartaccio di Roma.