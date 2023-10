Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Nelle ultime ore, il mondo dei social media e del gossip è stato scosso da voci riguardanti una possibile rottura tra due personaggi molto amati: Elodie, la talentuosa cantante, e Andrea Iannone, il noto pilota di MotoGP. Eppure solo qualche mese fa si mostravano più innamorati che mai sui social. Ecco però che la loro rottura, almeno per adesso, non sarebbe stata né confermata né smentita dai diretti interessati.

Elodie e Iannone si sono lasciati?

E’ bastata una segnalazione alla “persona giusta” per far correre il web alla ricerca di risposte, ma finora né Elodie né Iannone hanno confermato o smentito i rumors. Adesso però la domanda che tutti si pongono è: “Elodie e Iannone si sono davvero lasciati?”. Al momento, non esistono dettagli ufficiali che confermino l’indiscrezione.

Tuttavia, il silenzio dei diretti interessati alimenta la curiosità del pubblico. Nessuna foto o video che li ritragga insieme è stata condivisa di recente, il che ha contribuito a far crescere l’incertezza.

A diffondere la notizia è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, la quale ha ricevuto una segnalazione da un utente anonimo. La Marzano in alcune storie Instagram ha sottolineato che tra Elodie e Iannone potrebbe esserci una crisi, ma bisogna attendere ulteriori sviluppi per avere conferme.

Nonostante gli indizi e le indiscrezioni, la coppia non ha ancora fornito dichiarazioni ufficiali in merito. Sarà interessante vedere come si sviluppa questa storia nei prossimi giorni o settimane e se i fan di Elodie e Iannone potranno finalmente avere la risposta che cercano. Intanto, qualche giorno fa, la bellissima cantante era in una capitale europea. Ecco infatti che laniamo vista splendere alla sfilata “Walk Your Worth” di L’Oreal Paris durante la Paris Fashion Week.

L’inizio della loro storia

La storia d’amore tra Elodie fresca e Andrea Iannone è iniziata nel 2022, quando la cantante ha rivelato al mondo la sua frequentazione con il pilota nel corso di un’intervista a Verissimo. Si sono conosciuti tramite l’intermediazione dell’amica comune Diletta Leotta, che ha fatto da cupido durante una vacanza estiva.

Da quel momento, la coppia è diventata una delle più seguite e amate dal pubblico. Le immagini e le dichiarazioni d’amore sui social media hanno alimentato le speranze dei fan di vedere questa storia d’amore durare nel tempo. A luglio li abbiamo visti in barca insieme a Carpi dove Elodie faceva le “prove di bianco” facendosi fotografare in pose sexy.

Ecco infatti che solo qualche mese fa nel postare alcune foto per il compleanno del pilota è semplice, Elodie si lascia madre in una breve, ma sentita dedica.. Termina così: ““Come è bello vivere con te”. Auguri mio amore. Ti Amo”. Queste sono le parole di una donna innamorata.

Perché è finita con Marracash

Prima della sua relazione con Andrea Iannone, Elodie era legata sentimentalmente a Marracash, noto rapper italiano. La fine della loro storia ha sorpreso e commosso i fan di entrambi. Marracash aveva persino dedicato una delle canzoni più celebri del suo album “Noi, loro e gli altri” a Elodie, intitolata “Crazy Love”, e nel video musicale, la cantante era presente. La rottura tra i due è stata un duro colpo per i loro sostenitori.

Nel 2022, durante un’intervista a “Grazia”, Elodie ha condiviso alcuni dettagli sulla sua separazione da Marracash. Ha dichiarato che non riusciva a immaginare di diventare genitori insieme e che non c’era spazio per un bambino nella loro relazione. Questo è stato uno dei motivi principali che ha portato alla fine della loro storia.

“Non riesco a pensare a me e lui genitori. Non ci poteva essere spazio per un bambino, sarebbe venuto al mondo da una spinta vitale pazzesca, ma sai quanti problemi avrebbe avuto“.

La coppia non aveva nemmeno iniziato a convivere dopo due anni di fidanzamento. La sincerità di Elodie su questo argomento ha gettato luce sulla loro separazione e ha dimostrato quanto sia importante per lei essere onesta riguardo ai propri sentimenti e ai propri progetti futuri.