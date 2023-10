Bella, di talento e, nell’ultimo periodo, sulla bocca di tutti. Elodie è un personaggio femminile forte, che non si nasconde dietro a nessuno portando avanti le sue idee in modo determinato e spesso provocatorio. Negli ultimi giorni si è sentito spesso parlare di lei, un po’ per le polemiche nate dal suo modo di presentare il suo Clubtape Red Light, che le ha fatto guadagnare un tapiro da Staffelli, un po’ per le voci secondo cui la sua storia d’amore con Andrea Iannone fosse arrivata al capolinea. Ora, alcuni avvistamenti smentiscono il rumor: la coppia, tra una colazione e una passeggiata in centro a Milano, sembra essere più felice che mai.

Elodie e Iannone: la coppia è ancora insieme

Le voci che davano la storia d’amore tra Elodie e Andrea Iannone al capolinea sembrano essere una vera e propria fake news. Un sospetto che, come capita spesso, non era stato confermato dai diretti interessati, frutto solo di indiscrezioni. A far immaginare che i due avessero deciso di prendere strade diverse erano stati alcuni dettagli notati dai fan come, ad esempio, le poche foto insieme sui propri profili social: l’ultima, ad agosto, postata da Elodie per festeggiare il compleanno del pilota. Ad alimentare i sospetti è poi arrivata una segnalazione fatta a Deianira Marzano, che aveva rivelato che poteva effettivamente esserci aria di crisi tra i due.

A smentire queste voci e a tranquillizzare i fan, però, sono arrivati i fatti. Il settimanale Chi ha voluto spegnere i rumors raccontando l’avvistamento dei due mentre passeggiavano per le vie del centro di Milano. “Altro che aria di crisi. Dopo una colazione a Palazzo Parigi con alcuni amici, sono scappati via stretti l’uno all’altra.” Nessun allontanamento, nessuna rottura. Le foto di Chi confermano che i due continuano a godersi la loro storia d’amore iniziata nel 2022 grazie ad amici in comune. Una storia, quella con il pilota di Moto GP, che sembra proprio far battere il cuore a Elodie dopo la difficile rottura con il cantante Marracash.

Elodie al centro delle polemiche tra foto provocanti e tapiri

La presunta rottura con Andrea Iannone non è l’unico motivo per cui Elodie sembra essere la persona più chiacchierata del momento. A far parlare tanto di lei, è anche l’uscita del suo ultimo Clubtape: Red Light. Il motivo però, non è tanto il suo modo di fare musica, ma la scelta con cui ha deciso di promuovere il suo ultimo progetto artistico. L’ex concorrente di Amici ha infatti annunciato l’uscita del suo singolo A fari spenti scegliendo di postare sul suo profilo Instagram una foto che la ritrare completamente nuda: a coprirla, solo i capelli. Una scelta che ha incendiato fan e critica, e che ha fatto guadagnare a Elodie un tapiro recapitato da Valerio Staffelli proprio durante un aperitivo insieme ad Andrea Iannone, cosa che smentisce ulteriormente le voci sulla rottura.

Nel ricevere la statuetta, Elodie ha risposto all’inviato di Striscia La Notizia con determinazione, sottolineando la sua indifferenza verso voci e critiche che la riguardano: “È proprio una mia passione denudarmi così. È il mio modo di esprimermi. Ho sempre lavorato tanto, anche con il mio corpo”.