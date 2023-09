Elodie si spoglia su Instagram: lo scatto bollente per “A fari spenti”

Anche il post senza veli di Elodie è stato apprezzato da molti utenti del web, che l'hanno vista come una moderna madre natura: "La nostra Eva, riesci a lasciarci senza parole ogni volta è assurdo", "Madre natura" e ancora "La perfezione fatta persona...trovatemi un difetto perché io non ci riesco!!". I commenti di apprezzamento hanno coinvolto anche il nuovo brano lanciato da Elodie: "Una delle canzoni più belle in assoluto, davvero complimenti per aver creato un capolavoro e tu ancora una volta ti dimostri l’interprete e l’artista perfetta per ogni ruolo".

Ma sotto il post seducente della cantante non sono mancate nemmeno le critiche per la sua scelta: "La domanda è perché?", "E la foto cosa c'entra con la canzone?, "Vabbè tanto ormai quando una donna riceve un po' di fama non sa fare altro che spogliarsi per generare altra fama" e ancora "Nn sa più come mettersi in mostra".