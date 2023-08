Elodie sul palco in total black e schiena nuda: audace regina dark

Elodie adora indossare il nero, colore che – come si suol dire – sta bene su tutto. Ma su di lei, dobbiamo ammetterlo, l’effetto è da urlo. In occasione della serata finale del Red Valley Festival, andato in scena a Olbia, la cantante romana ha sfoggiato un look tutto cut e trasparenze che lasciava la schiena scoperta, perfetto per mettere in risalto il suo fisico. Voce graffiante, movenze sensuali e lo sguardo di chi ha appena ritrovato l’amore. Elodie era semplicemente fantastica.

Elodie infiamma il Red Valley Festival col look total black

Quando Elodie sale sul palco, è come se si aprisse un portale d’accesso a un’altra dimensione fatta di bellezza, audacia e talento. Al netto delle critiche – che non mancano mai, specialmente sui social – la cantante romana ha dimostrato ancora una volta di essere una calamita per il pubblico. Quella sera al Red Valley Festival erano oltre 100.000 i fan ai suoi piedi, ammaliati dalla sua voce graffiante e da uno dei look più belli che abbia sfoggiato ultimamente.

Per chi non c’era, ci ha pensato Elodie a condividere sul suo profilo Instagram qualche momento della serata. L’ex talento di Amici ha scelto un abito composto da reggiseno a triangolo con lacci che stringono la vita e gonna lunga, trasparente nei punti giusti. I dettagli cut sono un vero must del momento tra le celebrità, ma è fuor di dubbio che Elodie riesca sempre a portarli con grande stile.

Può piacere o meno, ma in fondo lei stessa ha ammesso di essere orgogliosamente “sfacciata” e sì, che non c’è assolutamente nulla di male nel mettere in mostra il fisico. Segno di arroganza o presunzione? Probabilmente solo la consapevolezza di piacersi e di piacere che, di questi tempi, non dovrebbe più essere un “peccato mortale”.

Elodie, i segreti del beauty look

Se l’abito fa la sua figura, a impreziosirlo ci ha pensato il meraviglioso beauty look concepito da quello che ormai è il suo make up artist di fiducia, Mr Daniel. Abile maestro nel valorizzare ogni tipo di bellezza, per Elodie ha scelto un make up che ben si adatta all’occasione: l’eyeliner è spesso e ingrandisce l’occhio con effetto cat-eye mentre l’ombretto verde-oro illumina lo sguardo, riprendendo lo scintillio dei mini glitter applicati su tutto il corpo per una pelle effetto-brillante.

Le labbra sono nude e l’acconciatura, firmata Andrea Soriga, è il giusto compromesso tra un’eleganza senza tempo e la voglia di stupire: la riga centrale e l’effetto-wet sono perfetti per un raccolto che valorizza il volto e lo sguardo della cantante. Insomma, Elodie questa volta ha fatto proprio centro.

Elodie, la nuova vita con Iannone (Marracash è solo un ricordo)

Appena qualche giorno fa li abbiamo visti insieme nella dedica che lei ha scritto per lui nel giorno del suo compleanno. Elodie e Andrea Iannone sono una coppia a tutti gli effetti e non hanno più alcuna intenzione di nascondersi. Dopo mesi di gossip e voci di corridoio, Elodie ha confermato quanto in molti avevano già capito da qualche tempo seguendo gli indizi social. Per la cantante si tratta della prima storia importante dopo quella lunga e tormentata con Marracash e in lui, che conosciamo anche come ex di Belen Rodriguez, è riuscita a trovare la serenità che tanto cercava.

Intanto sembra che Marracash, che non aveva speso proprio parole dolci nei confronti della sua ex, a sua volta abbia ritrovato l’amore. Si vocifera che il rapper stia vivendo una vacanza romantica a Pantelleria al fianco di Assia Pesenti, modella dalla spiccata bellezza mediterranea che su Instagram vanta oltre 10.000 follower.