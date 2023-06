Marracash torna a parlare di Elodie: “Mai più una storia così”

Fonte: IPA 10 look di Elodie a cui ispirarsi

Nonostante la rottura avvenuta un paio d’anni fa, continua a far sognare la storia d’amore tra Marracash ed Elodie. I due, tra canzoni e dichiarazioni d’amore, hanno lasciato davvero il segno e c’è anche chi spera in un ritorno di fiamma, un po’ come accaduto a Belen Rodriguez e Stefano De Martino o Jennifer Lopez e Ben Affleck. Un’ipotesi alquanto improbabile al momento visto che la cantante lanciata da Amici è legata ad Andrea Iannone: un amore sbocciato nell’estate 2022 e diventato subito importante tanto che la 33enne ha deciso di lasciare l’Italia per traslocare in Svizzera, dove vive da tempo il pilota.

Le ultime dichiarazioni di Marracash su Elodie Di Patrizi

Marracash è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata ma ha fatto uno strappo alla regola durante un’intervista a Basement, format di Gianluca Gazzoli. Il rapper ha parlato apertamente del rapporto con Elodie Di Patrizi, non nascondendo certe difficoltà. “Sono passati due anni da quando è finita la mia ultima storia e c’è ancora gente che me ne scrive e immagino anche a lei”, ha spiegato Fabio Bartolo Rizzo (questo il vero nome dell’artista).

“È stata una storia che ha colpito tantissimo l’immaginario italiano. Quindi lo capisco, ma tutto questo non fa per me”, ha aggiunto Marracash che, nel corso della sua lunga carriera, si è sempre tenuto alla larga da gossip e malelingue. Anche il flirt con Elisabetta Canalis è stato vissuto nel massimo riserbo e confessato da Marracash solo ad anni di distanza durante un’ospitata televisiva da Alessandro Cattelan.

A quanto pare la pressione mediatica ha in qualche modo compromesso il legame tra Marracash ed Elodie, come rivelato dall’artista: “Tutto il tam tam mediatico, il fatto che si parli continuamente di cosa fa uno, di cosa fa l’altro. C’è gente che fantastica (sulla tua relazione, ndr) e poi anche esige, vuole, critica, rompe. Capisci? Si trasforma veramente in una storia in cui ognuno dice la sua e diventa un po’ complicato”. Popolarità a parte, questo non ha impedito ai due di vivere a fondo i sentimenti che li hanno legati.

Dopo l’addio a Marracash Elodie si è lasciata andare a delle parole piuttosto forti che ancora oggi fanno discutere: “È la persona che amerò di più in tutta la mia vita sicuramente ed è una grande fortuna. Non è detto che capiti. Io l’ho capito adesso cos’è l’amore. Nessun prossimo fidanzato sarà mai all’altezza di Marracash”.

Elodie oggi è felice con Andrea Iannone

Nonostante l’ultima dichiarazione d’amore a Marracash, Elodie è serena accanto ad Andrea Iannone. I due si sono conosciuti nell’estate 2022 grazie ad alcuni amici in comune (tra cui Diletta Leotta, molto vicina alla cantante) e dopo un lungo corteggiamento da parte dello sportivo è iniziata la loro relazione.

Una relazione vissuta nel massimo riserbo e cresciuta sempre più mese dopo mese. Attualmente la Di Patrizi ha lasciato Milano per traslocare in Svizzera: è andata a vivere a Lugano, nella villa di Iannone, che in passato è stato legato a Belen Rodriguez e Giulia De Lellis.