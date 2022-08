Elodie, l’amore per Marracash è eterno. Ma ora volta pagina (con l’ex di Belen)

Fonte: GETTY Elodie, la più bella e provocante dell’estate è sicuramente lei

Amicizia, lavoro e relax: l’estate di Elodie è stata all’insegna di tanti impegni, ma anche di momenti di vacanza. E se di recente è stata lei a spiegare che, anche se la relazione si è conclusa, l’amore per Marracash non è finito, è anche vero che ultimamente i gossip sulla sua vita sentimentale si sono nuovamente accesi. Rumors che la danno vicina a un ex di Belen. Ha voltato pagina?

Elodie, la cantante ha voltato pagina con l’ex di Belen?

Sono stati visti insieme in più occasioni durante le vacanze, c’è chi parla anche di tenere effusioni, e poi pare che siano stati fotografati assieme anche a Lugano. Stiamo parlando di Elodie e di Andrea Inannone, ex di Belen, e presunto nuovo amore della cantante.

I due, a quanto pare, avrebbero trascorso insieme molto tempo: prima in occasione di una vacaza in Puglia, poi in Sardegna. Ed è proprio lì che sarebbero stati pizzicati a baciarsi in un locale. A dirlo Deianira Marzano, sempre molto informata sui gossip. Sempre lei ha reso note le immagini scattate ai due mentre sono intenti a passeggiare a Lugano.

Ovviamente per il momento Elodie o Andrea Iannone non hanno confermato o smentito il gossip. La loro vita privata resta tale. Alla cantante, da quando è finita la storia d’amore con Marracash, è stato attribuito anche un flirt con il marketing manager di Armani Davide Rossi. Andrea Iannone, dal canto suo, è un pilota e in passato è stato con donne dello spettacolo molto famose tra cui Giulia De Lellis e Belen Rodriguez.

Elodie, il rapporto unico con Marracash

Oltre al gossip su una nuova relazione, negli ultimi mesi sono balzate agli onori delle cronache le dichiarazioni che Eodie ha rilasciato in merito al suo rapporto con Marracash, parole che sono la dimostrazione che tra i due sussite ancora oggi un legame speciale nonostante la storia d’amore sia finita già da tempo. Al Corriere della Sera aveva spiegato: “L’effetto che mi ha fatto lui nella vita non me l’ha mai fatto nessuno – ha ammesso la cantante -. È animalesco, ha quel tormento animale, e poi mi stupisce quante cose sa e quante me ne ha insegnate nel tempo. È elegante, era molto bello vederlo scrivere le sue canzoni. Ed è stato l’essere umano che più mi ha agitato. C’erano paura e desiderio, ci studiavamo ed era difficile acciuffarci. Molto difficile”.

Lo stesso aveva fatto lui, che aveva dichiarato, sempre in un’intervista rilasciata al Corriere della sera: “Il nostro rapporto esiste ancora. Difficile spiegarlo però alla gente abituata a caselle predefinite. Non è una relazione come la si intende là fuori, ma ci vogliamo bene, molto bene”.

Frasi importanti alle quali si sono aggiunti anche la presenza e il supporto nei momenti importanti, come quando Marracash era nel pubblico di uno dei concerti estivi che hanno visto impegnata Elodie. Poi era stata la volta di lei, che era sotto il palco a un concerto di lui.

E ora il gossip impazza, ma non quello che li vuole nuovamente insieme. Mentre a Elodie viene attribuito l’inizio di una nuova relazione, una cosa è certa: la persona con la quale la cantante ha passato gran parte delle sue vacanze è l’amica Diletta Leotta. Le due hanno passato giornate di relax insieme e hanno festeggiato il compleanno della conduttrice, dimostrando ancora una volta che la loro amicizia è vera e profonda.