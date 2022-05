Elodie e Marracash, l’ambiguità del rapper sulla loro relazione: le sue parole

Elodie conquista Milano con un look prezioso ma casual

Elodie e Marracash continuano a essere grandi protagonisti delle pagine di cronaca rosa: la coppia di artisti di recente ha fatto parlare di sé per un ritorno di fiamma. La cantante e il rapper infatti sono stati avvistati più volte insieme nelle ultime settimane, riaccendendo i riflettori sulla loro storia d’amore.

Adesso è stato proprio il rapper a rompere il silenzio sulla relazione, che in un’intervista al Corriere della Sera in occasione della pubblicazione del videoclip ufficiale del suo ultimo brano Dubbi, ha parlato in termini ambigui della storia con Elodie.

Marracash, le parole sulla storia con Elodie

Elodie e Marracash sono tornati insieme oppure no? È il dubbio di molti appassionati di gossip e dei fan della coppia, che nelle ultime settimane hanno assistito a un riavvicinamento tra i due.

La cantante e il rapper negli anni non hanno mai fatto mistero di essere ancora legati l’uno all’altra, nonostante la chiusura della loro relazione: nelle dichiarazioni pubbliche hanno sempre fatto riferimento all’affetto e alla stima che hanno sempre provato entrambi e dell’ottimo rapporto mantenuto.

Questa volta a parlare è stato proprio Marracash, che in un’intervista al Corriere della Sera in occasione della pubblicazione del videoclip ufficiale del suo ultimo singolo, si è lasciato andare a delle dichiarazioni non troppo chiare sulla sua situazione sentimentale con Elodie.

Incalzato dalle domande del giornalista, il rapper ha spiegato: “Il nostro rapporto esiste ancora. Difficile spiegarlo però alla gente abituata a caselle predefinite. Non è una relazione come la si intende là fuori, ma ci vogliamo bene, molto bene”.

Il loro amore – o qualunque sia il sentimento che li lega oggi – di fatto non si è mai sopito ed è sopravvissuto anche al flirt di Elodie con un altro uomo, il modello Davide Rossi, con il quale era stata avvistata in atteggiamenti decisamente intimi.

Elodie e Marracash, una storia d’amore tra alti e bassi

La coppia formata da Elodie e Marracash ha attraversato di certo un momento di separazione, ma la verità è che non si è mai rotto quel legame che l’ha tenuta insieme. La cantante e il rapper hanno vissuto due anni d’amore, rimanendo l’uno accanto all’altra per due anni, dal 2019 alla fine dell’estate del 2021.

Poi le loro strade si sono divise, ma mai del tutto: a lanciare lo scoop di un ritorno di fiamma era stato il giornalista Alberto Dandolo, che sulle pagine di Oggi aveva parlato di “un’intensificazione della loro frequentazione”.

Poi, dopo le indiscrezioni dell’esperto di gossip, era arrivato anche il settimanale Chi a dare conferma del loro riavvicinamento: il magazine di Alfonso Signorini aveva infatti beccato il rapper mentre entrava e usciva dalla casa milanese di Elodie, accompagnando delle foto inequivocabili le parole “Stessa casa, stesso amore”.

Nonostante si fosse proclamata single, Elodie aveva avuto una liason amorosa col modello Davide Rossi, durata il tempo di qualche bacio. Evidentemente il rapporto con Marracash sembra aver avuto la meglio su tutti gli altri: non a caso la Di Patrizi, in una vecchia intervista a Grazia, aveva confessato sull’ex: “Per me continua ad essere famiglia“.