Elodie conquista il Roma Pride 2022: perché “Bagno a mezzanotte” ne è l’inno

C’era da immaginarselo e finalmente è arrivata la notizia ufficiale. Elodie ha detto sì: la cantante è stata scelta come madrina del Roma Pride 2022 e il suo brano Bagno a Mezzanotte sarà l’inno della manifestazione che si terrà il prossimo sabato 11 giugno nella Capitale. Una scelta che in molti si aspettavano ricadesse su di lei, per motivi ben precisi.

Elodie sarà la madrina del Roma Pride 2022

Come in tanti sanno, giugno è il mese del Pride; l’11 del mese la manifestazione si terrà a Roma e migliaia di persone sono pronte a sfilare con lo scopo di unire tutti in nome dei diritti uguali per chiunque. Per l’occasione, la meravigliosa Elodie è stata scelta come madrina dell’evento e c’era decisamente da aspettarselo.

Negli ultimi anni la cantante ha dimostrato di essere in grado di unire la musica all’impegno sociale, e per questo l’abbiamo vista battersi spesso per i diritti civili, per ogni forma di razzismo o di violenza. Che fosse in televisione o sui suoi profili social, Elodie non si è mai tirata indietro e ha sempre detto ciò che pensava, schierandosi spesso anche contro politici, consapevole di poter ricevere sia applausi ma anche fischi.

Mario Colamarino, portavoce del Roma Pride 2022, ha così spiegato il motivo per cui la scelta è ricaduta proprio su di lei: “Non poteva esserci una madrina migliore di lei. Siamo certe e certi che il suo costante apporto alla comunità Lgbtqia+ e il suo impegno civile per la parità dei diritti diano un importante valore aggiunto alla manifestazione contribuendo a far passare il messaggio centrale che un Paese civile e democratico non può più tollerare discriminazioni e negazioni e deve procedere sulla strada della piena uguaglianza e libertà per tutte e tutti”.

Elodie, Bagno a Mezzanotte è l’inno del Roma Pride 2022

Con Bagno a Mezzanotte Elodie ha fatto ballare un’intera piazza del Duomo in occasione del Radio Italia Live; una hit segnata dal primo momento e che subito ha ottenuto un enorme successo.

Per il Roma Pride 2022, mentre Elodie sarà la madrina dell’evento, Bagno a Mezzanotte ne sarà l’inno. Un brano scritto dalla collega Elisa, che dietro al suo ritmo coinvolgente e il motivetto che recita “Uno, due, tre, alza il volume nella testa” (che subito conquista e rimane nella mente), è anche portatore di un significato più profondo. Il testo ha l’intento di ricordarci l’importanza di essere ognuno la sorgente della propria felicità, senza dover fare necessariamente i conti con gli altri e con la loro approvazione. Ognuno dovrebbe essere libero e poter decidere per la propria vita e per la propria felicità.

Anche per questo Bagno a Mezzanotte sarà l’inno del Roma Pride di quest’anno, che si terrà il prossimo 11 giugno nella capitale italiana. Per Elodie, che ha subito accettato la proposta, sarà sicuramente un onore poter prendere parte a un evento di tale importanza, soprattutto dopo aver dimostrato in questi anni di essere sempre in prima linea per i diritti di tutti, in particolar modo di chi non ha la possibilità di gridare a voce alta come lei.