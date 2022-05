Elodie a Radio Italia Live, top di pelle pazzesco. Gianni Morandi è ai suoi piedi

Elodie conquista Milano con un look prezioso ma casual

Ancora una volta Elodie è stata in grado di stregare il pubblico e questa volta lo ha fatto sul palco del Radio Italia Live a Milano, sul quale ha portato un medley dei suoi più grandi successi come Guaranà, Vertigine e Bagno a Mezzanotte, l’ultimo singolo che è già una hit. Con un look da vera popstar ha incantato tutti, anche il suo collega Gianni Morandi che le ha dedicato un post su Instagram.

Elodie, look di pelle che ha incantato tutti al Radio Italia Live

C’era da aspettarsi l’effetto sorpresa e incantevole di Elodie al Radio Italia Live, e infatti così è stato. Sul palco di Milano, la cantante ha sfoggiato uno dei look più belli e si è esibita in un medley ripercorrendo alcuni dei suoi più grandi successi radiofonici come l’ultima hit Bagno a Mezzanotte che fin dal primo momento è entrata nelle playlist dei fan.

Top corto, minigonna e lunghi stivali (fino alle cosce), tutto in pelle; capelli raccolti in piccole trecce e make up naturale che le metteva in risalto i lineamenti già di per sé meravigliosi. Elodie sul palco canta, balla, ed è totalmente padrona della scena, riuscendo a far cantare a squarciagola un’intera piazza.

Tutti sono ai suoi piedi, perfino il collega Gianni Morandi che ha pubblicato su Instagram una foto che li ritrae insieme sorridenti. Con la foto, la scritta “Elo…dea” con la quale ha modificato il suo nome per rendere appieno cosa è stata la cantante durante la serata dedicata alla musica italiana. Una vera dea, capace di rubare la scena con naturalezza.

Elodie, una popstar al centro del palco

Ormai non ci sono più dubbi: Elodie è una vera popstar della musica italiana. Riesce a regalare hit una dopo l’altra e a incantare grazie alla sua presenza scenica che migliora ogni giorno sempre di più; e pensare che durante i suoi primi passi nel talent Amici di Maria De Filippi sembrava completamente diversa: capelli rosa, timidezza, canzoni malinconiche e una presenza sul palco che niente aveva a che vedere con quella di oggi.

Negli anni Elodie è stata brava a intraprendere un percorso su di sé e sulla sua musica, probabilmente anche grazie a un team capace al suo fianco, e non c’è dubbio sul fatto che attualmente possa essere considerata una popstar che non ne sbaglia una.

Elodie, chi è il suo nuovo fidanzato

Risulta immediato accostare la vita sentimentale di Elodie al collega Marracash; i due hanno condiviso molto tempo insieme e sono apparsi fin da subito innamorati e molto social. Poi però la relazione è giunta al capolinea, e dopo alcune indiscrezioni sulla nuova presunta fiamma della cantante, adesso Elodie nel suo cuore ha un’altra persona.

Il suo nuovo fidanzato è Davide Rossi, modello e manager di Armani; i due starebbero insieme già da qualche mese, ma per ora la coppia preferisce mantenere privata il più possibile la loro relazione, senza pubblicare nulla sui loro profili social. Nonostante questo, però, sono stati paparazzati in giro per Milano mano nella mano, complici e innamorati.