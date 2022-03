Gianni Morandi, la prima foto su Instagram dopo l’operazione: “C’è di peggio”

Sanremo 2022, i look del 5 febbraio, quinta serata

“Ci vuole pazienza, c’è di peggio…”, con queste parole Gianni Morandi è tornato su Instagram dopo l’operazione alla mano. Un gesto di affetto nei confronti dei tanti amici e fan che lo seguono sui social, preoccupati per le condizioni di salute del cantante di Monghidoro che pochi giorni fa aveva annunciato lo stop forzato del suo nuovo tour.

Gianni Morandi, la prima foto dopo l’operazione alla mano

Provato ma sereno, così Gianni Morandi si mostra nella foto (rigorosamente scattata da Anna) che ha deciso di condividere sul suo profilo Instagram. Il cantante è uno dei personaggi più amati e seguiti sui social, sempre molto attivo e pronto a commenti sagaci che spesso finiscono al centro dell’attenzione. Settantasette anni e la verve di un ragazzino, per lui è come se il tempo si fosse fermato ma, dopo l’incidente dello scorso anno, le sue traversie con la salute non hanno ancora raggiunto una fine.

“Devo interrompere per affrontare un intervento chirurgico alla mia mano destra e non so ancora quanto dovrò stare fermo ma certo non per pochi giorni”, aveva scritto su Instagram appena qualche giorno fa, lasciando nel cuore di tutti una certa apprensione. Uno stop necessario per il cantante che, dopo l’exploit al Festival di Sanremo 2022 che lo ha letteralmente riportato sulla cresta dell’onda, si era già messo all’opera con un tour in tutta Italia. Del resto il palcoscenico è la sua casa e l’affetto del pubblico è qualcosa di irrinunciabile, linfa vitale per qualsiasi artista, specialmente per chi come Morandi ha una lunghissima carriera alle spalle.

Dopo mesi di lavoro e soddisfazioni, il cantante bolognese è dovuto tornare sotto ai ferri per via di quella mano destra che, dopo l’incendio dell’anno scorso, è rimasta gravemente danneggiata. La mano adesso è ingessata e sostenuta da un supporto, in modo da restare alta rispetto al corpo, con una fasciatura che ricopre anche il resto dell’avambraccio fino a sopra il gomito. Nello scatto post-intervento condiviso su Instagram Morandi appare stanco e provato, ma nonostante tutto non ha perso l’entusiasmo e la voglia di andare avanti che da sempre lo contraddistingue.

Gianni Morandi, il sostegno di Anna e l’affetto dei fan

Che al suo fianco ci sia Anna (Dan) ormai è una certezza, sempre pronta a sostenerlo nei momenti belli come in quelli difficili e a immortalare i tanti scatti che il cantante è solito condividere su Instagram, colpendo sempre nel segno con una simpatia e una sagacia che fanno scuola. La moglie lo ha accompagnato durante questi mesi turbolenti, segnati dagli effetti di un incidente domestico che sarebbe potuto costare davvero caro al cantante di Monghidoro.

Tutti ricordiamo la grande preoccupazione in quella sera dell’11 marzo 2021, quando era trapelata la notizia del suo immediato ricovero. Prima la corsa all’Ospedale Maggiore di Bologna, poi il trasferimento al Centro Grandi Ustionati dell’Ospedale Bufalini di Cesena e nel mezzo una diagnosi nefasta: ustioni sul 15% del corpo. Tutto per essere scivolato nelle sterpaglie a cui stava dando fuoco nella campagna di cui si prende regolarmente cura con tanto amore.

Il percorso non è stato semplice con le cure prima, poi con una lunga e dolorosa riabilitazione. La speranza è che questo nuovo intervento alla mano sia soltanto l’ultimo tassello di questa odissea e che la salute di Gianni Morandi torni a splendere. Proprio come quel suo allegro sorriso che ogni giorno cattura il cuore dei fan.

Gianni Morandi, il trionfo al Festival di Sanremo 2022

L’incidente ha messo a dura prova Gianni Morandi, costringendolo sin da subito ad allontanarsi per un po’ dalle scene. Forse anche per questo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022, fortemente voluta da Amadeus, ha assunto un valore ancor più importante: quello del ritorno dopo decenni sul palco dell’Ariston, della rinascita dopo un periodo difficile e della riprova che Morandi riesce a travalicare i confini dell’età, facendosi amare da tante generazioni diverse.

A Sanremo ha trionfato con Apri tutte le porte, brano scritto per lui dal collega e amico Jovanotti, con il qualche si è esibito nella quarta serata (quella delle cover, che hanno vinto insieme). Quel ritornello semplice e allegro, proprio come lui, ci ha messo un secondo a insinuarsi nelle orecchie (e nel cuore) del pubblico come un inno alla gioia e alla voglia di farcela, guardando sempre in avanti. Perfettamente calzante con lo spirito di Morandi.

Il brano gli è valso il terzo posto in classifica, superando i tanti giovani (e favoriti) in gara. E sì, dispiace che dopo tutto questo sia costretto a lasciare ancora una volta il palcoscenico. Ma confidiamo nel fatto che il sempreverde Gianni Morandi tornerà presto, più carico che mai.