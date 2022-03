Gianni Morandi, ancora problemi alla mano: “Mi fermo, devo operarmi”

Gianni Morandi brinda alla guarigione: l’odissea dell’incidente

Dopo il successo ottenuto sul palco del Festival di Sanremo 2022, Gianni Morandi è tornato a cantare dopo un lungo stop, ma è arrivato un annuncio inaspettato: il cantautore bolognese deve fermarsi per operarsi alla mano destra. Dopo un anno dal tragico incidente, l’artista di Monghidoro ha ancora dei problemi e ringrazia i suoi fan per la pazienza e il sostegno.

Gianni Morandi: mi fermo, devo operarmi

Dopo aver tenuto il suo trentaseiesimo concerto al Teatro Duse di Bologna, completando il tour iniziato lo scorso gennaio, Gianni Morandi ha annunciato un nuovo stop per le sue condizioni di salute.

“Devo interrompere per affrontare un intervento chirurgico alla mia mano destra e non so ancora quanto dovrò stare fermo ma certo non per pochi giorni” ha scritto su Instagram l’artista.

Dopo aver ringraziato tutti i musicisti, i tecnici e coloro che hanno lavorato al tour, ha fatto una dedica ai tanti fan di tutte le età che lo hanno accompagnato in questo ritorno sulla scena musicale, dopo la pausa forzata per la pandemia e per l’incidente dello scorso anno: “Voglio ringraziare gli amici di MorandiMania e tutti VOI che in migliaia, da ogni parte d’Italia, siete venuti ad incontrarmi, ascoltarmi e a farmi sentire il vostro affetto. Speriamo di rivederci presto!”

Una speranza condivisa da tutti: Gianni è infatti tornato sulla cresta dell’onda dopo il successo strepitoso al Festival di Sanremo 2022, che lo ha visto sul terzo gradino del podio con la sua hit Apri tutte le porte, scritta per lui dall’amico Jovanotti.

Ora Morandi, dopo mesi di lavoro intenso, deve tornare sotto i ferri, per la mano destra gravemente danneggiata durante l’incendio drammatico dello scorso anno. Al suo fianco, oltre all’affetto dei fan, l’instancabile Anna, sua moglie, che è sempre con lui e che lo ha aiutato durante quest’anno così difficile.

Gianni Morandi a un anno dall’incidente

Era l’11 marzo 2021 quando Gianni Morandi, lavorando nella sua campagna, è stato vittima di un bruttissimo incidente. Il cantante è caduto in un fosso, nel quale c’erano delle sterpaglie alle quali aveva dato fuoco. Le conseguenze sono state molto gravi, pesanti ustioni alle braccia e alle mani, e una lunga convalescenza in ospedale e conseguente riabilitazione. Gianni però, con la sua solita voglia di vivere, ha affrontato tutto con il sorriso, condividendo con tutti i suoi followers i progressi, le cure e il lento recupero dell’uso delle mani. Pian piano ha ricominciato anche a suonare la chitarra, e proprio per poter continuare a farlo senza problemi, il cantautore bolognese deve ora sottoporsi a una nuova operazione.

Gianni Morandi ha appena completato un tour di 36 date sold out al Teatro Duse di Bologna, con lo show Stasera gioco in casa. Ma non vuole venire meno alla sua promessa: dopo l’operazione e la necessaria riabilitazione è pronto a girare l’Italia per riabbracciare i suoi fan, dopo il lungo periodo di difficoltà. Morandi di recente si è anche esibito contro la guerra in Ucraina, con un piccolo show in nome della pace, a Piazza Maggiore, a Bologna.