Gianni Morandi ricoverato per ustioni, incidente nella sua casa di Bologna

editato in: da

Gianni Morandi e Anna Dan, il figlio, le foto e 26 anni d’amore: la love story

Gianni Morandi è davvero inarrestabile, ma un incidente domestico ha messo un freno alla sua attività di “giardiniere”. Come riportato da Repubblica, il cantante di Monghidoro stava bruciando delle sterpaglie nella sua casa di Bologna, dove si tiene sempre impegnato tra un lavoretto e l’altro. Purtroppo, però, un pomeriggio apparentemente ordinario ha cambiato completamente volto. Morandi ha perso l’equilibrio ed è finito sul fuoco provocandosi delle brutte ustioni.

Nel tardo pomeriggio il cantante è stato portato in ambulanza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna e i medici hanno proceduto immediatamente con tutte le cure del caso. Le notizie non sono ottime, ma fortunatamente sembra che la situazione sia meno grave di quanto avrebbe potuto. I medici hanno appurato che le ustioni hanno interessato soprattutto la mano destra, con la quale probabilmente il cantante ha cercato di ammortizzare la caduta, e le gambe.

Dopo la visita al Pronto Soccorso dell’ospedale cittadino, i medici hanno deciso di chiedere il trasferimento del cantante al Centro Grandi Ustionati dell’Ospedale Bufalini di Cesena, un presidio di eccellenza nel trattamento di questo tipo di lesioni. Da sempre grande sportivo e nel pieno delle sue energie – davvero invidiabili visti i suoi 76 anni – il cantante di Fatti mandare dalla mamma e Scende la pioggia questa volta ha dovuto fermarsi.

E pensare che appena poche ore prima dell’inaspettato incidente aveva condiviso sui social uno dei suoi soliti post, di quelli che piacciono tanto agli affezionati follower che lo seguono. Nella foto aveva voluto immortalare proprio i lavori nella sua adorata campagna bolognese. Da Facebook a Instagram, quello scatto in un batter di ciglia aveva già fatto il giro del web, anche grazie a quel tocco in più che ha regalato, come sempre, un sorriso ai fan. “Finalmente ho trovato i guanti della mia misura…”, aveva scritto Morandi in didascalia, scherzando con i suoi follower e con quell’autoironia che da sempre lo contraddistingue.

Il peggio comunque sembra passato e, come riportato sempre da Repubblica, sembra proprio che Gianni Morandi non ci abbia messo molto prima di riprendersi dallo spavento iniziale. Avrebbe persino scherzato con i medici e gli operatori sanitari e scattato dei selfie insieme a loro.