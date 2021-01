Gianni Morandi, l’amore per Laura Efrikian, la rinascita con Anna Dan e i figli

editato in: da

Una vita segnata dalla musica, ma soprattutto dall’amore: è quella di Gianni Morandi che ha vissuto una favola romantica con Laura Efrikian, sua prima moglie, e che, dopo alcuni drammi, ha ritrovato il sorriso accanto ad Anna Dan, la donna della sua vita. Era giovanissimo e all’apice del successo quando incontrò l’attrice con cui, ancora oggi, i rapporti sono ottimo, poi la morte della prima figlia, deceduta poche ore dopo essere venuta alla luce, il dolore e infine la rinascita, molti anni dopo, con un incontro che ha cambiato tutto e che, ancora oggi, l’artista considera un fortunato scherzo del destino.

Gianni Morandi e Laura Efrikian, il matrimonio e la favola

Era il 1964 quando Laura e Gianni si incontrarono per la prima volta sul set di In ginocchio da te. All’epoca lui stava vivendo un periodo d’oro della sua carriera, mentre lei – occhi dolci e chioma bionda – era la “ragazza della porta accanto”. Fra i due fu un “colpo di fulmine con riserva”, come ha confessato qualche tempo fa la Efrikian che, quando incontrò Morandi, rimase da subito rapita dalla sua energia. “L’allusione riguarda il primissimo contatto con Gianni, quando fece irruzione in casa mia e lo vidi da vicino per la prima volta – ha raccontato lei al Corriere della Sera -. Era il 1964, e di lì a poco avremmo girato il film insieme. A farla breve, il ragazzo che mi si para davanti sprizza vitalità assoluta. Mi colpisce, mi coinvolge. Immediatamente penso: che c’entro io con lui?”. Nel 1966 la love story venne coronata dalle nozze, rendendo ancora più romantica quella favola che faceva sospirare e sognare i fan.

La morte della prima figlia: il dolore di Gianni Morandi e Laura Efrikian

Un anno dopo il matrimonio, la coppia si trovò ad affrontare la prova più dura. Laura partorì la prima figlia, Serena, ma la piccola morì poche ore dopo la sua nascita. In quelle ore Gianni Morandi si trovava a Sanremo e affrontò con grande forza quel dramma. “Non era un momento bellissimo – ha ricordato anni dopo nello studio di Verissimo -. Era nata una bambina, la mia prima figlia, che poi morì subito dopo la nascita. Mi avevano rimandato la naja perché era appena nata la bambina. Poi, quando morì, mi arrivò subito di nuovo la cartolina e a quel punto dovetti partire. ‘Siccome non sei più padre, devi venire a fare il militare’. Era la regola. Quella sera lì non fu una bella sera, ma è passato anche quel periodo”.

Gianni Morandi e Laura Efrikian, i figli (amatissimi) e il divorzio

Due anni dopo quel terribile lutto, la vita di Gianni Morandi e Laura Efrikian sarebbe stata arricchita dall’arrivo di Marianna, la loro secondogenita e nel 1974 dalla nascita di Marco. Nel 1979 però, complice la crisi professionale del cantante, la coppia annunciò il divorzio. “Con Laura ci siamo separati che era il 1976, 1977 – ha spiegato tempo dopo Gianni a Vanity Fair -. Mia moglie se ne andò di casa, decise che era meglio così, che fossero i miei figli a rimanere dov’erano cresciuti. Il distacco non fu così violento, ma forse ha influito, per esempio, il fatto di non avere più un’educazione comune da parte di entrambi i genitori”. Nessun livore, nessuna battaglia legale, nel corso degli anni, con fermezza e intelligenza, i due ex sono riusciti a costruire un ottimo rapporto, uniti dall’amore per i figli e per i numerosi nipoti. “Il legame continua attraverso Marianna e Marco, i nostri figli straordinari; con Gianni, pur a distanza, i rapporti sono rimasti buoni – ha confessato l’attrice al Corriere della Sera -. E il filo, poi, ci unisce ai cinque nipoti. Accanto alla mia casa in mezzo al verde, vive Marco, papà di tre ragazzini. Io faccio volentieri la nonna e non sento la nostalgia di Roma, lasciata per stabilirmi a Fonte Nuova, in campagna. Inoltre, scrivo, dipingo. Curo con amore l’ambiente che mi circonda. Dai mobili che arredano ai fiori del mio giardino”.

La rinascita di Gianni Morandi (grazie ad Anna Dan)

All’epoca del divorzio Gianni Morandi aveva 32 anni e una vita intera da ricostruire. A regalargli di nuovo il sorriso fu Anna Dan, il grande amore della sua vita. L’incontro avvenne per caso nel 1994 a una partita di calcio. “Ero separato già da diciotto anni e avevo avuto qualche storia, ma evidentemente non quella giusta. Quell’incontro fu fatale”, ha ricordato lui su Instagram, social in cui è molto attivo. In quegli anni l’artista non pensava affatto di innamorarsi di nuovo, ma rimase colpito da subito da quella donna. “Avevo organizzato una partita di calcio al mio paese e lei arrivò da Bologna con alcuni amici comuni – ha confessato -. Rimasi colpito dai suoi occhi e dalla sua personalità. Aveva una macchina fotografica al collo e una gonna a fiori. Era veramente splendida!”.

Le nozze di Gianni Morandi con Anna Dan e il figlio Pietro

Nel 1997 arriva il figlio Pietro e nel 2004, diversi anni dopo quel romantico primo incontro, Gianni Morandi giura amore eterno alla sua Anna. La proposta di nozze arriva dal palco durante un concerto a Monghidoro. “Anna, stavolta ti sposo davvero!”, grida il cantante che pochi giorni dopo, sotto una nevicata, giura amore eterno alla compagna. “Certo, come in tutte le coppie ci sono contrasti e opinioni diverse che portano a momenti di discussioni e litigi – ha confessato Morandi, parlando della moglie -, ma senza mai perdere il rispetto reciproco e, alla fine, sempre con la voglia di fare pace. Credo che il nostro sia un incontro molto fortunato, io sono felice con lei e la amo come il primo giorno”. Oggi la coppia è più unita che mai e vive a San Lazzaro di Savena, in una villa immersa nel verde, a poca distanza da Bologna, location di tanti scatti social del cantante. Con loro il figlio Pietro che, seguendo le orme del famoso papà, è diventato un cantante, con il nome di Tredici Pietro, cimentandosi con diverse canzoni del genere trap e rap.