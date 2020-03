Chi è Pietro, il figlio di Gianni Morandi e Anna Dan

editato in: da

Pietro Morandi, classe 1997, è il figlio di Gianni Morandi e Anna Dan. Il cantante di Monghidoro è padre anche di Marco e Marianna, nati dal suo matrimonio con Laura Efrikian. Pietro ha da tempo le idee molto chiare sul suo futuro: il figlio più giovane del cantante di successi indimenticabili come Fatti Mandare dalla Mamma punta a sfondare come rapper.

Con il nome d’arte di Tredici Pietro, il giovane ha debuttato nel mondo della musica con il singolo Pizza e Fichi, che ha subito fatto il pieno di visualizzazioni sul web. Poco dopo è arrivato il brano Piccolo Pietro e, nel 2019, il primo album, lavoro discografico dal titolo Assurdo.

Pietro Morandi ha un rapporto splendido con i genitori. A testimonianza di ciò ci pensano le numerose foto che lo vedono protagonista sia sul profilo di Gianni Morandi, sia su quello della moglie Anna Dan. Molto amico della cantante Madame – all’anagrafe Francesca Galeano, una delle giovani promesse più interessanti della musica rap – Pietro Morandi è fan della Dark Polo Gang, di Tedua e del rapper Izi.

In un’intervista rilasciata a Il Resto del Carlino, il figlio di Gianni Morandi ha parlato del suo rapporto con i social. Il giovane rapper ha affermato che, in famiglia, lui è quello che li usa meno. Nonostante questo, sempre secondo quanto da lui dichiarato, è merito suo se il padre è passato da Facebook a Instagram.

Su quest’ultimo social, Pietro è presente con un profilo seguito da oltre 180mila persone. Qui condivide soprattutto scatti dedicati al suo lavoro di musicista e alle collaborazioni ad esso legate. Pietro Morandi, che negli ultimi mesi del 2019 ha fatto un tour in giro per diversi locali d’Italia con il suo produttore Mr Monkey, ha dichiarato di aver fatto fatica nel riuscire a gestire il peso di essere un figlio d’arte.

Secondo quanto rivelato nel corso di un’intervista rilasciata lo scorso anno a Il Giornale, per affrontare il problema si è rivolto a uno psicologo, grazie al quale ha raggiunto risultati positivi, imparando a fare i conti con un padre ingombrante e mettendo da parte la voglia di sconfiggerlo, a suo dire comune a molti figli d’arte. Sulla vita sentimentale di Pietro Morandi, che vive con i genitori in una villa a San Lazzaro, non ci sono certezze. Secondo i gossip più accreditati, il giovane rapper sarebbe single.