Tredici Pietro pubblica Morire, il nuovo singolo: testo e significato

Nuovo singolo per Tredici Pietro, che annuncia l’uscita di Morire. Un pezzo denso di energia e significato in un’esplosione di barre mixate a un canto popolare antico che riporta all’ascolto uno dei personaggi più interessanti della scena urban contemporanea. Ecco testo e significato.

“Morire”, significato del singolo di Tredici Pietro

Morire, in rotazione musicale in radio e sulle piattaforme dal 10 gennaio, è il nuovo brano di Tredici Pietro. Il cantante classe 1997, figlio di Gianni Morandi e attivo sulla scena urban dal 2018, torna con un singolo dalla produzione travolgente, che arriva alle orecchie come un’esplosione grazie al ritmo e alle barre taglienti arricchiti dalle seconde voci di Nerissima Serpe.

Una scelta che mixa tradizione e modernità per affrontare temi importanti come il disagio, le incertezze e la paura di fallire. Nel pezzo, Tredici Pietro regala un’istantanea di una caduta verso il baratro, lasciando spazio allo spiraglio di una risalita. Un brano che racconta un Tredici Pietro in modo autentico, intimo in un viaggio di scrittura intenso e viscerale.

Con Morire, Pietro Morandi porta avanti la sua sperimentazione nel mare delle nuove sonorità, continuando comunque a inserire il suo stile inconfondibile nel racconto di tematiche sociali attraverso una scrittura reale e immagini vivide. Dopo i singoli Serve amore con Irbis, High e Big Panorama, il nuovo pezzo segna un’evoluzione matura e consapevole del suo approccio musicale.

Fonte: Ufficio stampa Tredici Pietro

“Morire”, testo della canzone di Tredici Pietro

Oh, come ti inganni

Se pensi che l’anni non hanno a finire

Bisogna morire, bisogna morire

Bisogna morire

(Yeah, yeah, yeah)

(Uno, due, tre, quattro)

(Uno, due, zero, yeah)

Okay, okay

Figlio di p***a, sono vivo (Sono vivo)

Quella con la tua tipa sono io (Sono io)

Pietro, onorato

Sono il tipo che entra senza l’invito

Vedo tutto colorato

Mentre tu stai perdendo di colorito

A lei non regalo Pomellato

A-al massimo un bel pomeriggio

Sopra Milano c’è solo il cielo grigio

Perché veramente è la città dei cattivi

E veramente mi sentivo smarrito

Tutto questo odio mi ha confuso e sono vivo (Son vivo)

Oh-oh, yeah (Sono vivo)

Ma non mi ero accorto che ero sempre fattissimo

Io son tripla e goccia di Rivo’

Botte di sushi e cocaina

Sul Naviglio arriva senza il motoscafo

Ma ci trovi molto schifo

Puoi toccare il disagio

Ma lo lavi col sapone e il dentifricio

Porto su Bologna come Neffa e Sangue Misto

Nessuno credeva che io fossi così fresco

Tutti ridevano prima del primo disco

Tutti ritardano, non aspetto che capiscano

Tutto il tempo su quelle panchine

Incertezze mi hanno fatto fallire

Insicurezze mi hanno fatto fumare

E prendere discese che poi sono risalite

Eh, e tutte quante le tue ferite non si sono risanate

Alla fine cosa devo dire?

Tutto quell’odio che covi, cosa mi rimane?

Tremo lento, correndo sulla [?]

(Tremo lento, correndo sulla [?])

Stavamo precipitando, ma poi si risale

(Stavamo precipitando, ma poi)

Tutto quell’odio che covi, cosa mi rimane?

Cosa ti rimane?

(Bisogna morire) Per non soffrire

(Bisogna morire) Vuol dire che è la fine, la fine

(Bisogna morire) F*****o, non ti ho sentito

(Bisogna morire) (Ske, ske, ske)

Ah-ah, sono un piccolo Pietro, ora diventato grande

Come Nerissima Serpe, non ho più i denti da latte

Come non ho le risposte, so che l’odio è uguale alle droghe

Perché entrambe girano forte e tutti quanti tirano forte

Okay, okay

Figlio di p*****a, non ho Insta

Vita vera, io non ti ho visto

Fumo za con un marocchino

Ogni notte faccio mattino, eh

Calma, non respiro più

Parlo come un imperativo, ma

Non posso perdere il mio obiettivo di vista

Eh, fumo come fossi un rasta (Man)

Ho la faccia da bimbo e le piaccio

Il mio fra, ba-da-bim, ba-da-bum, ba-da-bam

Sta cambiando lineamenti in fretta

Ho la voce sempre rotta e stanca

Forse perché non batto la fiacca

Una tipa come Alessia Lanza

Che fa i soldi e me li sbatte in faccia

Questo mi fa i conti in tasca e okay

Con i soldi del padre in [?]

Dice sono tutti finti [?]

Ce la fanno tutti, tranne lui

L’italiano parla, ma non fa

L’italiano fa: “Bla-bla-bla-bla”

Ti amano solo quando sei morto

Tutto quell’odio che covi, cosa mi rimane?

Tremo lento, correndo sulla [?]

Stavamo precipitando, ma poi si risale

Tutto quell’odio che covi, cosa mi rimane?

Cosa ti rimane?

(Bisogna morire) Per non soffrire

(Bisogna morire) Vuol dire che è la fine, la fine

(Bisogna morire) F****o, non ti ho sentito

(Bisogna morire)

Guarda giù allora

Guarda giù, ahahahah

Che manicomio