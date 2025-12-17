Chi è Mazzariello e cosa canta nelle Nuove Proposte di Sanremo 2026

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Mazzariello è tra le Nuove Proposte del "Festival di Sanremo 2026"

C’è una scrittura che osserva la quotidianità mentre scorre troppo in fretta, e che prova a fermarla. È da qui che parte la musica di Mazzariello, cantautore napoletano che arriva al Festival di Sanremo 2026 tra le Nuove Proposte dopo aver trionfato ad Area Sanremo con Manifestazione d’amore.

Un brano che riflette sui legami, sul tempo e su ciò che rischia di sfuggire quando tutto accelera, e che potremo risentire sul palco del teatro Ariston a febbraio.

Chi è Mazzariello

Mazzariello, nome d’arte di Antonio Mazzariello, è un cantautore napoletano classe 2001. Il suo percorso prende forma attraverso la scrittura e le esperienze dal vivo, muovendosi fin dall’inizio in un contesto indipendente. Al centro della sua musica ci sono i testi e le atmosfere con un riferimento alla canzone d’autore italiana riletto in modo personale.

Dopo i primi passi mossi nel 2021, inizia a farsi notare con Pubblicità progresso, un brano che gli permette di raggiungere un pubblico più ampio e di consolidare la sua presenza nella scena emergente. In questi anni si definisce anche la sua identità vocale che diventa parte integrante del racconto emotivo delle canzoni.

Nel 2022 firma con Futura Dischi e prosegue il suo percorso con una serie di singoli, tra cui Chissà e Vertigini. Nello stesso periodo la sua musica viene inserita nella colonna sonora di Summertime 3, serie Netflix. Arrivano i primi live e, poco dopo, il suo primo EP, Ufficio oggetti smarriti.

Il 2024 segna un nuovo grande momento per lui grazie all’uscita di Antisommossa, un lavoro che accompagna Mazzariello anche su palchi più importanti, tra cui quello del Concertone del Primo Maggio al Circo Massimo di Roma.

Mazzariello, cosa canta a “Sanremo 2026”

Il percorso verso il palco dell’Ariston inizia nel 2024, quando Mazzariello prova per la prima volta a entrare tra le Nuove Proposte del Festival partecipando a Sanremo Giovani con il brano Amarsi per lavoro.

Nel 2025 torna a mettersi in gioco passando da Sarà Sanremo, il concorso che gli permette di rientrare tra i vincitori e di conquistare così un posto tra i quattro artisti emergenti in gara tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026, condotto da Carlo Conti. Il brano scelto è Manifestazione d’amore.

Nel pezzo “il protagonista vive in una bolla tutta sua, costretto a correre e a performare seguendo i ritmi frenetici della città. Tutto accade in fretta, e in una metropoli così grande sono solo i legami veri a dare colore al quotidiano. Ma c’è un momento preciso in cui tutto cambia: sfiorando la morte a un incrocio, realizza di non aver salutato la persona a lui più cara. Quante volte, senza nemmeno accorgercene, ci siamo trovati a correre così tanto da rischiare di perdere ciò che davvero conta?”.

“Manifestazione d’amore”, il testo

Due ore di sonno in due settimane

Ma adesso non posso dormire

Ti guardo allo specchio prima di uscire

Il cielo che cade

Fuori dal balcone

Poi soltanto una manifestazione d’amore

Le scale di corsa non finiscono più

Le faccio col fiatone a due a due

E non so più che fare

Sciopero nazionale, assemblea condominiale

Dribblare, tra i taxi, le auto e i tram

E pensare adesso lei cosa fa?

C’è mancato poco

C’è mancato un metro

E continuo a pensare

Che se quell’auto non si fosse fermata

Cuore mio ma che brutta giornata

Andar via senza averti baciata

E ti chiedo scusa

Scusami tanto

La telefonata

Ma mi sono sentito morire

Ho pensato il tuo nome alla fine

Mio Dio

Sei tu o sono io

Tra i palazzi di metallo sembra di non contare tanto

Meno di un soffio

Amara, a volte la città è così amara

Dolcificante sparso per strada

E ovunque vada gente che spera

Gente che spara

E continuo a pensare

Che se quell’auto non si fosse fermata

Cuore mio ma che brutta giornata

Andar via senza averti baciata

E ti chiedo scusa

Scusami tanto

La telefonata

Ma mi sono sentito morire

Ho pensato il tuo nome alla fine

Cuore mio ma che brutta giornata

Andar vi senza averti baciata

Ma mi sono sentito morire

Ho pensato il tuo nome alla fine

Ritorno da te dopo sedici ore

Che dici se andiamo a dormire

Spegni le luci che voglio sparire

E in questo silenzio a cui la do vinta

Pensa che bello morire

Per finta

