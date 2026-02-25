Nella seconda serata di mercoledì 25 febbraio Sanremo 2026 vede sul palco dell'Ariston soltanto 15 Big e le 4 Nuove Proposte. Non saranno però i soli a esibirsi

IPA La scaletta della seconda puntata di Sanremo 2026

La Maratona di Sanremo 2026 ha avuto inizio e, dopo il successo della prima serata, è già tempo di pensare al secondo appuntamento all’Ariston.

Carlo Conti è ancora affiancato da Laura Pausini, vera regina della kermesse martedì 24 febbraio. Stasera largo allo show, anche se ci si attende una chiusura anticipata rispetto all’esordio. Il motivo? Minori esibizioni in scaletta. Di seguito vi spieghiamo tutto nel dettaglio.

La scaletta dei cantanti in gara a Sanremo 2026

Dopo aver scoperto i Big, poi i titoli e infine i testi, ieri sera abbiamo potuto ascoltare le 30 canzoni in gara.

Carlo Conti e Laura Pausini però non presentano stasera lo stesso numero di artisti. Il pubblico potrà apprezzarne soltanto la metà, dunque 15 Big, con il restante dei partecipanti “rinviati” alla terza puntata di giovedì 26 febbraio.

Al termine delle esibizioni, il pubblico scoprirà soltanto le prime 5 posizioni, senza però sapere l’ordine di piazzamento. Per una nuova classifica totale, dunque, occorrerà attendere la terza puntata.

Ma chi voterà? I Big saranno sottoposti stasera al Televoto, così come al giudizio della Giuria delle Radio. Spazio anche per le Nuove Proposte, accompagnate sul palco da Gianluca Gazzoli. Quattro artisti suddivisi in due sfide dirette.

Anche in questo caso il pubblico avrà voce tramite il Televoto, ma il giudizio finale terrà conto anche del parere della Giuria della Sala Stampa. I due più votati, poi, accederanno alla terza serata.

Il co-conduttore della prima serata

Dopo Can Yaman, stasera sul palco dell’Ariston ci sarà un altro cantante come co-conduttore al fianco di Laura Pausini. Si tratta di Achille Lauro, già protagonista di recente nella cerimonia conclusiva di Milano-Cortina 2026. Dai due artisti ci si attende un duetto, considerando il recente lavoro discografico combinato.

Non solo musica però, considerando la presenza di Pilar Fogliati e di Lillo. I monologhi sono ancora banditi, dunque dai due ci si attende uno sketch, considerando anche la capacità comica dell’attrice (quella di Lillo è cosa notissima, ndr).

Gli ospiti di mercoledì 25 febbraio

Due le esibizioni musicali extra Ariston. Così come accaduto nella prima puntata, Max Pezzali si esibirà a bordo della nave ormeggiata al largo della città di Sanremo. Lo farò fino alla puntata finale di sabato.

Oltre a lui, stasera spazio a Bresh, impegnato invece dal vivo in Piazza Colombo.

Dove vedere il Festival in TV e streaming

La seconda puntata del Festival di Sanremo 2026 viene trasmessa su Rai 1 in diretta, come da tradizione.

Le polemiche sollevate in precedenza sono ormai acqua passata. Ciò non vuol dire, però, che la via tradizionale sia l’unica percorribile. É infatti possibile seguire la kermesse dall’Ariston via app RaiPlay, in streaming.

On demand è inoltre possibile rivedere le esibizioni, così come tutti i momenti salienti e i programmi dedicati allo show. Il collegamento parte alle 20:30 ma prima e dopo la puntata c’è spazio per PrimaFestival e DopoFestival.