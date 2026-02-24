Laura Pausini, i look al Festival di Sanremo dal 1993 al 2026
Presto vedremo Laura Pausini alle prese con “la più pazza” delle sue avventure professionali, come lei stessa l’ha definita: dal 24 al 28 febbraio la cantante romagnola sarà al timone della 76esima edizione di Sanremo, proprio accanto al padrone di casa, Carlo Conti. Il legame tra lei ed il Festival della Canzone Italiana in realtà va oltre il semplice onore di poter condurre un evento prestigioso di quel calibro: si parla di radici. Era il lontano 1993 quando una giovane di Solarolo debuttò all’Ariston, nella sezione Nuove Proposte, con La Solitudine. Il brano vinse e divenne con il tempo il classico della musica italiana che noi tutti conosciamo: il resto è storia ed oggi molte cose sono cambiate, a partire dal look.