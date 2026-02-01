Sanremo 2026, Tommaso Paradiso canta I romantici. Testo e di cosa parla la canzone

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Tommaso Paradiso canta "I romantici" a Sanremo 2026

Per Tommaso Paradiso, Sanremo è sempre sembrato qualcosa di laterale: un evento musicale che, pur essendo tra i più ambiti dagli artisti, non ha mai davvero cercato. Prima come voce e autore dei Thegiornalisti, poi come solista, il cantante ha costruito una carriera seguendo un’idea di canzone personale, emotiva, fatta di scrittura istintiva e di un rapporto diretto con il pubblico.

Proprio per questo, il suo arrivo a Sanremo 2026 segna un passaggio nuovo. Un vero e proprio esordio sul palco dell’Ariston, affrontato con la stessa sincerità che attraversa le sue canzoni. I romantici è il brano con cui decide, per la prima volta, di misurarsi con il Festival.

Tommaso Paradiso, cosa canta al “Festival di Sanremo 2026”

I romantici è il brano con cui Tommaso Paradiso debutta tra i Big in gara al Festival di Sanremo 2026. Il titolo della canzone è stato annunciato durante Sarà Sanremo davanti a Carlo Conti, segnando ufficialmente l’ingresso al Festival di un artista che, fino a oggi, aveva sempre costruito il proprio percorso lontano dal luccichio del Teatro Ariston.

Prima come frontman dei Thegiornalisti e poi come solista, Paradiso è riuscito a costruire e mantenere un affetto da parte dei suoi fan grazie a una scrittura riconoscibile e fortemente legata al racconto sentimentale e quotidiano. I romantici si inserisce proprio in questa traiettoria: una canzone che nasce senza un’idea precisa di destinazione, scritta di getto e pensata come una dedica d’amore. “È una delle canzoni più sincere che abbia mai scritto”, ha raccontato il cantante. “L’ho scritta di getto e parla di cose vere”.

Non a caso, la parola scelta per anticipare il brano è davvero: un termine che riassume il tono della canzone e il modo in cui è stata costruita, senza sovrastrutture.

Per Tommaso, Sanremo rappresenta un esordio vero e proprio. Un’esperienza che arriva senza una strategia dichiarata e che preferisce non caricare di aspettative: “È un esordio. Non so come lo vivo. Non vorrei pensarci finché non sarò sul palco, i cinque minuti prima della messa in onda”.

Tommaso Paradiso, il testo di “I romantici”

In aggiornamento: testo disponibile a partire dal giorno di pubblicazione ufficiale