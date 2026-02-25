Sanremo 2026, perché Tommaso Paradiso canta con una mano fasciata

Tommaso Paradiso è in gara con "I Romantici" ma un dettaglio sulla sua esibizione a Sanremo 2026 non è passato inosservato. Perché canta con la mano fasciata

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Tommaso Paradiso

Il debutto sul palco del Teatro Ariston è da sempre uno dei momenti più importanti per la carriera di un artista, ma per Tommaso Paradiso l’avvicinamento a Sanremo 2026 si è rivelato più movimentato del previsto. Chi sperava in una scelta stilistica eccentrica o in un messaggio criptico legato alla sua canzone sarà rimasto sorpreso: la vistosa fasciatura alla mano sinistra, apparsa già durante la sfilata sul green carpet, è il risultato di un inaspettato incidente domestico.

Cos’è successo a Tommaso Paradiso

L’ex frontman dei Thegiornalisti, in gara quest’anno a Sanremo 2026 con il brano dal titolo emblematico I Romantici, ha deciso di fare chiarezza immediatamente per placare le speculazioni dei curiosi ben prima di salire sul palco del Teatro Ariston per il suo debutto (qui le nostre pagelle). In un’intervista rilasciata al magazine Chi, Tommaso Paradiso ha raccontato cosa gli sia successo a pochi giorni dalla partenza per il Festival di Sanremo. Non si è trattato di un eccesso da rockstar, anche perché non sarebbe proprio nel suo stile, bensì di un piccolo grande “disastro” causato dalla nuova routine da genitore.

Il colpevole? Un giocattolo della piccola Anna, la primogenita del cantante nata nell’aprile del 2025. “Sono inciampato di notte su un gioco di mia figlia”, ha spiegato l’artista. La caduta, apparentemente banale, ha avuto conseguenze serie: nel tentativo di ritrovare l’equilibrio, Paradiso si è appoggiato con forza a una vetrata, che è andata in frantumi. “Mi sono letteralmente spaccato la mano in due”, ha ammesso, rivelando che i medici hanno dovuto applicare diversi punti di sutura, sia interni che esterni, per medicare la profonda ferita.

IPA

La nuova vita da papà e le “distanze” da calcolare

L’episodio, per quanto doloroso, nasconde un risvolto tenero che racconta molto del momento di vita che il cantautore sta attraversando. La nascita di Anna, avuta dalla futura moglie Carolina Sansoni, ha inevitabilmente cambiato gli equilibri e, a quanto pare, anche la percezione degli spazi domestici. “Ho fatto un disastro”, ha commentato ironicamente l’artista, aggiungendo di dover ancora “calcolare bene le distanze e gli spazi ora che c’è lei”.

Questa versione di Tommaso Paradiso, più vulnerabile e calata nella quotidianità della paternità, sembra sposarsi perfettamente con il tema della sua canzone sanremese. I Romantici scava a fondo nei sentimenti puri e le fragilità umane, e presentarsi sul palco con i segni di un incidente causato dall’amore per la figlia non fa che avvicinarlo ulteriormente al suo pubblico.

Come influirà sulla performance

Nonostante la mano sinistra sia pesantemente (ed evidentemente) fasciata, lo staff dell’artista ha rassicurato il pubblico: la partecipazione al Festival non è mai stata a rischio. Sebbene la mobilità dell’arto possa essere ridotta, impedendogli probabilmente di fare certi movimenti, la sua dote principale – la voce – resta intatta.

Ne abbiamo avuto conferma al termine della sua prima esibizione sul palco del Teatro Ariston, dove si è mostrato in grandissima forma. Il brano funziona e potrebbe piazzarsi bene, malgrado per la prima tornata sia rimasto fuori dai primi cinque posti che hanno invece visto primeggiare Ditonellapiaga, Fulminacci, Fedez e Masini, Arisa e Serena Brancale.