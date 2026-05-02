Tommaso Paradiso si arrabbia e lancia il microfono durante il concerto: le scuse

Tommaso Paradiso, durante un concerto a Napoli, ha perso le staffe e ha scaraventato il microfono a terra

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IPA Tommaso Paradiso lancia il microfono durante il concerto, cosa è successo

Attimi di tensione a Napoli durante il concerto di Tommaso Paradiso. L’ex frontman dei Thegiornalisti si è fatto prendere da un momento di rabbia nel corso della performance lanciando con forza il microfono: un gesto che ha lasciato disorientato il pubblico, lo stesso che fino a un secondo prima cantava con lui a squarciagola.

Ma Paradiso, accorgendosi subito di aver esagerato, non ha lasciato che tutto scivolasse nel silenzio: si è fermato, si è scusato e ha spiegato cosa è successo, provando a ricucire il rapporto con chi era lì per lui.

Tommaso Paradiso perde le staffe e lancia il microfono

Una serata insolita quella vissuta dai fan di Tommaso Paradiso durante il suo concerto a Napoli. Il cantante romano, intento a cantare La luna e la gatta per il suo pubblico sul palco del Palapartenope, ha improvvisamente perso le staffe e ha lanciato il microfono con forza sul palco.

Un gesto fulmineo, istintivo, che ha gelato per un attimo la platea intera. Le prime file sono rimaste incredule, tra chi si guardava intorno cercando di capire e chi ha subito tirato fuori il telefono per registrare la scena. In pochi secondi, l’episodio è diventato virale: il video ha iniziato a circolare online, rimbalzando da una storia Instagram a un post su TikTok, fino a diventare uno dei momenti più commentati della serata.

Secondo quanto ricostruito, all’origine dello scatto d’ira ci sarebbe stato un problema tecnico agli auricolari in-ear. Il malfunzionamento avrebbe compromesso il controllo del volume, rendendo difficile per l’artista gestire l’esibizione in modo fluido. Una situazione che, per chi sta sul palco, può diventare rapidamente frustrante, soprattutto durante un live così atteso.

Le scuse di Tommaso Paradiso sul palco di Napoli

Dopo aver scaraventato il microfono a terra e essersi girato con le spalle alla platea nel tentativo, visibilmente frustrato, di capire cosa stesse succedendo con l’audio, Paradiso ha cercato subito di rimediare. Il cantante, da poco papà della piccola Anna, ha alzato le mani al cielo in segno di scuse, mostrando di aver realizzato l’eccesso.

“Scusate, si sposta il volume da solo, va sempre sotto“, ha detto il cantante, rivolgendosi al suo pubblico con un tono mortificato.

Un momento di vulnerabilità che, in parte, ha aiutato a sciogliere la tensione. E per riportare la serata sul binario giusto, il cantante ha fatto quello che forse solo a Napoli può funzionare con questa intensità: ha coinvolto tutti in un coro collettivo, invitando pubblico e band a intonare ‘O surdato ‘nnammurato. Un gesto che ha trasformato un momento di imbarazzo in un piccolo rito condiviso. Il pubblico ha risposto, e l’atmosfera si è lentamente distesa riportando il concerto verso la sua dimensione originaria.

Intanto però, fuori dal Palapartenope e soprattutto online, il dibattito si è acceso. Da una parte c’è chi ha sottolineato la pericolosità del gesto, evidenziando come il lancio di un oggetto sul palco possa rappresentare un grande rischio. Dall’altra, invece, molti fan si sono mostrati più indulgenti, leggendo l’episodio come uno sfogo discutibilmente umano, dettato dalla tensione del momento e da un imprevisto tecnico difficile da gestire.