Can Yaman torna con la serie Bay Yanlis, Inadina Ask non andrà in onda

Can Yaman tornerà presto in tv con la serie Bay Yanlis, mentre Inadina Ask non andrà in onda. Secondo quanto riportato da FanPage infatti Mediaset avrebbe acquistato solo una fra le fiction con protagonista l’attore turco. Gli show erano molto attesi dai fan del divo che speravano di vederle presto in Italia, complice il successo di Daydreamer – le ali del sogno.

Bay Yanlis (Mr. Wrong) andrà in onda probabilmente la prossima estate. La serie è stata trasmessa in Turchia nel 2020 e conta solo 14 episodi e un finale inaspettato che è stato commentato a lungo dai fan turchi di Can Yaman. A sorpresa infatti Fox Turchia e Gold Film, che producono la fiction, hanno annunciato la scelta di non realizzare una seconda stagione. La trama di Bay Yanlis è tanto semplice quanto accattivante. Racconta il legame fra Ozgur ed Ezgi. Dopo essere stata tradita dal fidanzato Soner, la ragazza si rivolge a “Signor Sbagliato” perché le insegni a conquistare un uomo. Lei in cambio lo accompagnerà a un matrimonio fingendosi la sua fidanzata per mettere fine alle richieste assillanti della madre di lui che vorrebbe vederlo sposato.

Inadina Ask che, almeno per ora non vedremo in Italia, è stata trasmessa in Turchia nel 2015 e racconta le vicende di Defne Barutçu Aras (Açelya Topaloğlu) e Yalın Aras (Can Yaman) per un totale di 32 episodi. Mentre la fiction con l’attore turco si prepara a sbarcare nel Belpaese, gli impegni di Can aumentano. Il divo, dopo aver girato uno spot con Claudia Gerini, presto inizierà le riprese di Sandokan in cui reciterà accanto a Luca Argentero e Alessandro Preziosi. Nel cast, secondo alcune indiscrezioni, ci sarà anche Alessandra Mastronardi, attualmente impegnata sul set di una fiction dedicata a Carla Fracci e reduce dal successo de L’Allieva con Lino Guanciale.

Non solo la carriera, per Yaman anche l’amore procede a gonfie vele. L’attore, dopo numerose indiscrezioni, è uscito allo scoperto con Diletta Leotta. I due, che qualche settimana fa erano stati paparazzati insieme a Roma, sembrano molto felici e affiatati. La conduttrice sportiva, dopo l’addio a Daniele Scardina, sarebbe rimasta conquistata dal fascino di Can.