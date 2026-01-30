Sanremo 2026, Elettra Lamborghini canta Voilà. Testo e di cosa parla la canzone

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Sanremo 2026, Elettra Lamborghini canta "Voilà"

Elettra Lamborghini a Sanremo non è mai stata una questione di classifica. Nelle sue esperienze al Festival, sia come cantante che come co-conduttrice, ha portato sul palco dell’Ariston energia, ironia e voglia di divertirsi, lasciando il segno soprattutto per la sua presenza e per l’atmosfera che è riuscita a creare.

Oggi torna a Sanremo 2026 con la stessa leggerezza e con una consapevolezza diversa, pronta a rimettere al centro il piacere di stare sul palco e di condividere la sua Voilà.

Elettra Lamborghini, cosa canta al “Festival di Sanremo 2026”

Con Voilà, Elettra Lamborghini torna a Sanremo 2026 con una canzone che punta dritta alla leggerezza e al piacere di stare bene. Un brano che gioca con l’ironia e con l’immaginario pop che da sempre la accompagna. L’idea è quella di celebrare la vita. Ma non solo: la cantante ha anche voluto anticipare che, nel testo, “si parla di un noto (o nota, chi lo sa) cantante italiano“.

Una cosa, però, è certa: la scelta di portare Voilà al Festival è arrivata in modo naturale. Il brano è stato scritto pensando a lei, senza passaggi intermedi, ed è qualcosa che Elettra ha sentito immediatamente suo: “Ho pensato fosse giusta perché è una canzone che è stata scritta per me. Ero in studio quando è stata scritta, non è girata tra artisti. È stata pensata proprio per me. Poi l’ho sentito a pelle. Era da tanto che non ero così entusiasta di cantare un pezzo”.

Il ritorno a Sanremo come cantante arriva dopo l’esperienza del 2020, quando Elettra Lamborghini aveva calcato il palco dell’Ariston per la prima volta in gara con Musica (e il resto scompare). Un’edizione in cui il risultato in classifica era passato in secondo piano rispetto all’energia portata sul palco: una canzone rimasta nella memoria collettiva proprio per l’atmosfera e per la capacità di accendere il Festival.

A distanza di cinque anni, l’approccio è cambiato, ma non la voglia di divertirsi e di vivere il palco con spontaneità. Oggi Elettra si presenta all’Ariston con uno spirito più sereno e una maturità nuova, senza rinunciare alla sua identità: “La differenza rispetto a cinque anni fa è che mi sento molto più tranquilla. Poi la prima sera sul palco mi emozionerò. Però sono molto più tranquilla, matura. Sono cresciuta”.

Elettra Lamborghini, il testo di “Voilà”

In aggiornamento: testo disponibile a partire dal giorno di pubblicazione ufficiale