Sanremo 2026, lo sfogo di Elettra sui social: “Siamo tutti stanchi morti”

La settimana di Sanremo è senza dubbio una vetrina molto importante per gli artisti in gara, ma tra prove, conferenze stampa ed esibizioni live, richiede sicuramente molto in termini di energie. Non stupisce, quindi, lo sfogo condiviso sui social da Elettra Lamborghini la scorsa notte: la popstar aveva disperatamente bisogno di dormire in vista della seconda puntata della kermesse, ma la musica alta le ha impedito di godersi il meritato riposo.

Lo sfogo di Elettra Lamborghini

Buona la prima per Elettra Lamborghini. Sul palco dell’Ariston, la popstar si è esibita nel corso della prima serata sulle note di Voilà, coinvolgendo il pubblico con la sua energia. Una volta tornata in hotel, la cantante era pronta a ricaricare le batterie in vista dei numerosi impegni professionali, ma la musica e il frastuono proveniente dai locali nei dintorini del suo hotel glielo hanno impedito.

Infastidita dalla situazione, Elettra ha riversato la sua frustrazione sui social: alle 3.15 ha quindi condiviso un post dai toni molto accesi su X e Instagram. “P***a T**ya fate abbassare la musica ai festini di fianco agli hotel dove alloggiano i cantanti vi prego la musica é devastante!! Siamo tutti stanchi morti ma così è impossibile dormire giuro”, ha spiegato.

Su Instagram ha anche allegato un video per testimoniare quanto stava accadendo: “Raga sono le 3 del mattino, con tutto il rispetto abbassate il volume ai festini accanto a dove alloggiano gli artisti… Noi ci sbattiamo dalla mattina alla sera, interviste, prove di qua di là, arriviamo la sera che siamo stanchi morti mentalmente e fisicamente… Almeno la decenza di abbassare la musica all’1 di notte”. Poche ore dopo, la popstar ha cancellato i contenuti multimediali, cercando di non alimentare ulteriormente la polemica.

Elettra Lamborghini a Sanremo, dal palco alle bizze nel backstage

Elettra Lamborghini è una dei 30 concorrenti del Festival di Sanremo 2026: in gara, la cantante porta il brano Voilà, una hit dal sapore pop che si annuncia già tra i tormentoni della prossima estate: “Il mio obiettivo è far ballare l’Ariston. Voglio stupire, senza dubbio. Sarà un’evoluzione rispetto a quello che ho portato sul palco finora”, ha raccontato in merito alla canzone.

Se durante i live e in pubblico la cantante appare sempre ironica e impeccabile, il suo atteggiamento dietro le quinte sarebbe invece leggermente diverso. Stando a quanto riporta Dagospia, Elettra sarebbe piuttosto “faticosa”, almeno secondo le parole di truccatori, sarte, parrucchieri, stylist: “Altro che Voilà, per citare la sua canzone, tutti vorrebbero fare la magia: Sim sala bim e concludere la settimana”, scrivono ironicamente sul sito.

Non è chiaro se si tratti unicamente di indiscrezioni o se ci sia un fondo di verità, ma nella settimana sanremese, complici i ritmi serrati e l’adrenalina della gara, i toni potrebbero diventare facilmente più alti. Non che la Lamborghini sia una novellina: la 31enne è infatti alla sua terza partecipazione al Festival dopo la presenza in gara nel 2020 con Musica (e il resto scompare) e il ritorno in veste di co-conduttrice lo scorso anno accanto a Miriam Leone e Katia Follesa.