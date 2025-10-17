Angelina Mango, testo e significato del singolo Velo sugli occhi

Dopo un lungo periodo di silenzio, Angelina Mango è tornata. La cantante vincitrice del Festival di Sanremo 2024 ha pubblicato il suo nuovo album. Una novità desiderata a lungo dai fan ma che, ora, vale tutta l’attesa.
Tra i brani che compongono il nuovo progetto, Velo sugli occhi è il primo singolo estratto: una canzone che sembra un manifesto e in cui la cantante dimostra tutta la sua profonda delicatezza.
“Velo sugli occhi”, significato della canzone di Angelina Mango
L’abbiamo aspettata tanto, l’abbiamo abbracciata da lontano e augurato di tornare più forte di prima. E ora, Angelina Mango ha deciso di farci un regalo bellissimo, annunciato in punta di piedi e con la dolcezza che abbiamo imparato ad amare.
“Ho scritto quindici canzoni più una” ha scritto svelando caramé, il suo nuovo album. Un progetto denso, che racconta mondi ed emozioni intensissime attraverso tracce impossibili da skippare.
Una di queste è Velo sugli occhi, decimo brano della tracklist che è anche il primo singolo estratto. La canzone, in rotazione dal 17 ottobre 2025, è una lettera di intenti.
Il senso dell’album, infatti, sembra essere tutto qui: un brano delicato e fortissimo allo stesso tempo, che fotografa quel velo che spesso abbiamo davanti agli occhi quando cresciamo e dimentichiamo cosa vuol dire essere bambini.
Ed è qui che Angelina fa un passo in più e prende una strada diversa: la cantante vuole abbandonare quel velo, accantonare le paure e il silenzio e vivere accogliendo le imperfezioni, i difetti. Quegli elementi che rendono una persona ciò che è.
“Velo sugli occhi”, il testo del brano di Angelina Mango
Ora come glielo dico
Al mio migliore amico
Che mi sono fatta male
Non l’ho ascoltato fino a perdere l’udito
E come glielo dico
Alla signora al panificio
Che mi chiede se sto bene
Come mai oggi non sorrido
Tanto pure se sorrido-rido
Dici che ho un velo sugli occhi, occhi
Ma non mi spezzo finché non mi tocchi
Finché non mi tocchi
Fili di zucchero appesi al soffitto
Sono il sipario del mio labirinto
Forse la fine del mio primo atto
Ah
Ora voglio solo vivere oh
Ora voglio solo vivere oh
Ora voglio solo vivere
Ora voglio
Ora voglio solo vivere
Ora, ora
Come glielo dico ad Angelina
doveva perdonarsi è diventata un’assassina
Cammina con le punte arrotondate però sempre per difetto
E regalare tutto non è ricevere affetto
E giocherò a carte scoperte
Non dirò più bugie
Diventerò una donna forte
Ma mentre apro e chiudo il frigo, frigo
Dici che ho un velo sugli gli occhi, occhi
Come le spose davanti agli specchi, davanti agli specchi
Fili di zucchero appesi al soffitto
Sono il finale del mio primo atto
Ora voglio solo vivere oh
Ora voglio solo vivere oh
Ora voglio alzarmi alle quattro
Sbagliare tutto
E poi morire di noia
Voglio uscire in ciabatte
Fare mille cazzate
Che non ho fatto ancora
Voglio gridare a un concerto
Ma senza paura che poi arrivi il silenzio
Voglio toccare il mio corpo
E sentire che esisto dentro ad ogni difetto
Dentro ad ogni difetto
Ora voglio solo vivere
Ora voglio solo vivere