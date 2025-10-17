Angelina Mango, testo e significato del singolo Velo sugli occhi

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Angelina Mango, il nuovo singolo è "Velo sugli occhi": il testo

Dopo un lungo periodo di silenzio, Angelina Mango è tornata. La cantante vincitrice del Festival di Sanremo 2024 ha pubblicato il suo nuovo album. Una novità desiderata a lungo dai fan ma che, ora, vale tutta l’attesa.

Tra i brani che compongono il nuovo progetto, Velo sugli occhi è il primo singolo estratto: una canzone che sembra un manifesto e in cui la cantante dimostra tutta la sua profonda delicatezza.

“Velo sugli occhi”, significato della canzone di Angelina Mango

L’abbiamo aspettata tanto, l’abbiamo abbracciata da lontano e augurato di tornare più forte di prima. E ora, Angelina Mango ha deciso di farci un regalo bellissimo, annunciato in punta di piedi e con la dolcezza che abbiamo imparato ad amare.

“Ho scritto quindici canzoni più una” ha scritto svelando caramé, il suo nuovo album. Un progetto denso, che racconta mondi ed emozioni intensissime attraverso tracce impossibili da skippare.

Una di queste è Velo sugli occhi, decimo brano della tracklist che è anche il primo singolo estratto. La canzone, in rotazione dal 17 ottobre 2025, è una lettera di intenti.

Il senso dell’album, infatti, sembra essere tutto qui: un brano delicato e fortissimo allo stesso tempo, che fotografa quel velo che spesso abbiamo davanti agli occhi quando cresciamo e dimentichiamo cosa vuol dire essere bambini.

Ed è qui che Angelina fa un passo in più e prende una strada diversa: la cantante vuole abbandonare quel velo, accantonare le paure e il silenzio e vivere accogliendo le imperfezioni, i difetti. Quegli elementi che rendono una persona ciò che è.

“Velo sugli occhi”, il testo del brano di Angelina Mango

Ora come glielo dico

Al mio migliore amico

Che mi sono fatta male

Non l’ho ascoltato fino a perdere l’udito

E come glielo dico

Alla signora al panificio

Che mi chiede se sto bene

Come mai oggi non sorrido

Tanto pure se sorrido-rido

Dici che ho un velo sugli occhi, occhi

Ma non mi spezzo finché non mi tocchi

Finché non mi tocchi

Fili di zucchero appesi al soffitto

Sono il sipario del mio labirinto

Forse la fine del mio primo atto

Ah

Ora voglio solo vivere oh

Ora voglio solo vivere oh

Ora voglio solo vivere

Ora voglio

Ora voglio solo vivere

Ora, ora

Come glielo dico ad Angelina

doveva perdonarsi è diventata un’assassina

Cammina con le punte arrotondate però sempre per difetto

E regalare tutto non è ricevere affetto

E giocherò a carte scoperte

Non dirò più bugie

Diventerò una donna forte

Ma mentre apro e chiudo il frigo, frigo

Dici che ho un velo sugli gli occhi, occhi

Come le spose davanti agli specchi, davanti agli specchi

Fili di zucchero appesi al soffitto

Sono il finale del mio primo atto

Ora voglio solo vivere oh

Ora voglio solo vivere oh

Ora voglio alzarmi alle quattro

Sbagliare tutto

E poi morire di noia

Voglio uscire in ciabatte

Fare mille cazzate

Che non ho fatto ancora

Voglio gridare a un concerto

Ma senza paura che poi arrivi il silenzio

Voglio toccare il mio corpo

E sentire che esisto dentro ad ogni difetto

Dentro ad ogni difetto

Ora voglio solo vivere

Ora voglio solo vivere