Claudia Gerini, prima uscita pubblica col compagno Simon Clementi (con bacio)

Raggiante ed elegantissima come sempre, Claudia Gerini sfila sul red carpet del Filming Italy Sardegna Festival accanto al suo nuovo amore, l’imprenditore Simon Clementi. È la loro prima uscita pubblica, e davanti ai flash si lasciano andare anche ad un tenero bacio.

Claudia Gerini ha scelto un’occasione importante per presentare ufficialmente il suo nuovo compagno: nei giorni scorsi l’attrice è stata infatti premiata con il Filming Italy Women Power Award, un prestigioso riconoscimento conferito ai personaggi femminili del mondo cinematografico che si sono spesi per promuovere la parità dei diritti delle donne che lavorano nel settore audiovisivo. E nella splendida cornice del Forte Village Resort di Santa Margherita di Pula, dove si è tenuta la manifestazione, la Gerini si è mostrata in pubblico per la prima volta con Simon Clementi.

Lui è un imprenditore romano, già papà di una ragazzina di nome Mia avuta da un precedente matrimonio. Claudia Gerini lo ha conosciuto poco più di un anno fa e, reduce da una difficile separazione con Andrea Preti, si è innamorata perdutamente. Inizialmente aveva deciso di andarci con i piedi di piombo, ma qualche mese dopo la loro frequentazione si è fatta più seria e l’attrice ha fatto le presentazioni in famiglia – lei è già mamma di Rosa e Linda, avute rispettivamente da Alessandro Enginoli e da Federico Zampaglione.

Tuttavia, nonostante siano ormai inseparabili, Claudia e Simon non si erano mai mostrati ufficialmente in pubblico, ad eccezione di qualche scatto rubato dai paparazzi. Piuttosto, l’attrice aveva cercato di preservare il più a lungo possibile la sua identità: “Ho un uomo, con cui mi avete già fotografata, ma non essendo famoso, per rispetto nei suoi confronti, non dirò il suo nome” – aveva rivelato un anno fa al settimanale Chi. Sul red carpet sardo, finalmente, la Gerini ha spazzato via ogni alone di mistero sulla sua relazione con l’imprenditore Clementi e lo ha presentato pubblicamente, scambiandosi con lui addirittura un bacio.

Al Filming Italy Sardegna Festival, l’attrice ha sorpreso tutti: bellissima come sempre, la Gerini ha sfilato in tutto il suo splendore sfoggiando alcuni dei suoi look più eleganti di sempre, mostrando un fisico incantevole. Il suo accessorio più bello è però quel dolce sorriso stampato sulle labbra, un sorriso che parla di amore e di felicità. Perché Claudia, accanto al suo Simon, è finalmente serena e sembra abbia trovato l’uomo della sua vita.