Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

A Verissimo, Claudia Gerini svela di essersi presa una pausa con il fidanzato. Riccardo Sangiuliano avrebbe chiesto all’attrice spazio dopo alcune incomprensioni, al fine di ragionare sulla loro relazione.

Claudia Gerini e la confessione sul compagno a Verissimo

Ospite di Verissimo, Claudia Gerini ha parlato della sua carriera e del nuovo film intitolato Prendiamoci una pausa. Durante l’intervista rilasciata a Silvia Toffanin, l’attrice si è lasciata andare ad una confessione con grande sincerità.

“Ho girato quasi cento film, ho iniziato nell’86 con una commedia – ha raccontato l’attrice, parlando della sua lunghissima carriera -. Quest’anno festeggio quarant’anni di carriera”. Con grande ironia e un pizzico di amarezza, Claudia ha poi parlato del suo privato, rivelando che il compagno le avrebbe chiesto una pausa di riflessione, proprio come accade nel film che ha girato da poco.

“Nella mia vita mi è stato chiesto di prenderci una pausa, è successo ieri – ha spiegato, sorprendendo a conduttrice -. Senza troppi drammi, ci sono state piccole incomprensioni che si sono risolte, poi però si sono ripresentate. La situazione non era tanto solida e mi è stato chiesto un po’ di spazio e io l’ho concesso, perché è giusto. Sono molto ironica perché il mio ultimo film si chiama Prendiamoci una pausa e io mi sono presa una pausa”.

Claudia Gerini ha però chiarito che la storia con Riccardo Sangiuliano non sarebbe finita. “Il nostro amore non è terminato, ma ci siamo resi conto che alcune criticità si sono presentate più volte – ha detto -. Per venirne a capo bisogna avere un po’ di spazio, dove si respira e si capiscono meglio alcune cose. Ci siamo amati tanto e ci amiamo tanto. Se c’è solidità e l’amore rimane solido, le cose si mettono a posto, altrimenti vediamo. Il sentimento è vivo, ma ha bisogno di una piccola sospensione, poi vedremo”.

Chi è Riccardo Sangiuliano, il fidanzato di Claudia Gerini

Finanziere e cugino dell’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, Riccardo Sangiuliano è legato a Claudia Gerini dal 2023. Un amore maturo e forte, cresciuto lontano dai riflettori e protetto da entrambi.

Manager e imprenditore italiano, Sangiuliano ha costruito la sua carriera nel settore finanziario dopo aver studiato Finanza Aziendale alla LUISS di Roma e aver conseguito un master alla Columbia University di New York, lavorando prima in Svizzera e poi per importanti istituti bancari italiani. Di origini napoletane, è nato nella prima metà degli anni Sessanta e ha alle spalle un matrimonio con Nathaly Caldonazzo, dalla quale ha avuto una figlia, Mia, nata nel 2004.

Qualche tempo fa, intervistata dal settimanale F, Claudia Gerini aveva svelato di aver trovato la felicità accanto all’imprenditore. “È una storia che mi fa stare molto bene e dà pienezza alla mia femminilità. Spero di continuare a farlo felice, e che lui continui a far felice me”, aveva chiarito.

In passato l’attrice è stata sposata con Alessandro Enginoli, manager finanziario da cui ha avuto la figlia Rosa nel maggio 2004. In seguito ha vissuto una lunga relazione con Federico Zampaglione, musicista e frontman dei Tiromancino, da cui ha avuto la figlia Linda nel 2009.

