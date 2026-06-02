Ex ballerino di Amici in manette: caos in ospedale e minacce agli agenti

Simone Benedetti, ballerino della terza edizione di "Amici", è stato arrestato dopo aver aggredito il personale di un ospedale e alcuni agenti

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Ufficio Stampa Fascino Maria De Filippi

Guai in vista per Simone Benedetti, ex ballerino nel talent show Amici. L’uomo è stato arrestato per aver aggredito il personale sanitario dell’Aurelia Hospital, a Roma, ed essersi scagliato successivamente anche contro gli agenti intervenuti sul posto. Il fermo è stato convalidato con obbligo di dimora nella Capitale.

L’arresto di Simone Benedetti, ballerino di Amici

Simone Benedetti, concorrente della terza edizione del talent show Amici, è stato arrestato con l’accusa di resistenza e violenza privata. Secondo la ricostruzione fornita da La Repubblica, l’uomo sarebbe stato trasportato all’Aurelia Hospital in ambulanza dopo essere stato investito. Una volta arrivato nella struttura, tuttavia, avrebbe violato il regolamento fumando direttamente all’interno della sala d’attesa dell’ospedale. Quando il personale gli avrebbe fatto notare di aver commesso un’infrazione, tuttavia, l’uomo avrebbe reagito con violenza.

Secondo alcuni testimoni oculari, Benedetti avrebbe minacciato “di far saltare in aria l’intero reparto” scagliando un casco e uno skateboard contro un’infermiera. Avrebbe quindi aggredito verbalmente una seconda operatrice sanitaria, asserendo di conoscere il suo indirizzo di residenza. All’arrivo degli agenti, convocati dalla direzione generale per placare l’escalation di violenza, il ballerino avrebbe tuttavia continuato ad opporre resistenza.

Sempre secondo alcune testimonianze, l’uomo avrebbe urlato alle forze dell’ordine: “Per me i poliziotti devono morire tutti“. Il 45enne avrebbe quindi tentato una fuga dall’ospedale, finendo però per impattare con violenza contro una vettura degli agenti. A quel punto, sono quindi scattate le manette.

L’arresto e la difesa del ballerino

Secondo quanto riporta La Repubblica, il giudice avrebbe disposto in sede di direttissima la convalida dell’arresto. Nei confronti di Simone Benedetti sarebbe stata applicata anche la misura cautelare dell’obbligo di dimora nella capitale in attesa dello svolgimento del processo, così da evitare un suo allontanamento.

Il ballerino si è difeso dalle accuse fornendo una versione differente dell’arresto: a suo dire, infatti, gli agenti lo avrebbero trascinato a terra e immobilizzato prima di portarlo in commissariato. Gli inquirenti vaglieranno la validità della difesa nelle prossime fasi del processo.

Chi è Simone Benedetti, l’ex concorrente di Amici

Simone Benedetti, nato a Roma il 16 febbraio 1981, ha partecipato alla terza edizione del talent Amici nella categoria danza. Ballerino professionista, con una forte base classica, era stato eliminato nella quinta puntata del serale, vinto quell’anno da Leon Cino. Nel suo curriculum, figurano soprattutto esperienze in diverse compagnie teatrali, e anche dopo il talent di Maria De Filippi la sua carriera è proseguita lontano dal piccolo schermo.

Nella scuola più famosa d’Italia, il 45enne aveva intrecciato anche una relazione con la collega Ale Pizzichemi: non si hanno comunque notizie sull’evoluzione della love story tra i due, che risale ormai al lontano 2004.

Simone Benedetti non è comunque l’unico ex concorrente di Amici ad aver riportato guai con la legge. Ben più seria era stata la vicenda che aveva visto coinvolto il ballerino Catello Miotto, anche lui partecipante della terza edizione, che era stato condannato in via definitiva per violenza sessuale e arrestato per rapina. Il rapper Lorenzo Venera, in arte Amnesia, era stato invece accusato di violenze e maltrattamenti dalla sua compagna e condannato a 4 anni di reclusione.