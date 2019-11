Vieni da Me, Laura Efrikian racconta il dramma vissuto con Morandi. Balivo in lacrime

Laura Efrikian è stata la moglie di Gianni Morandi e, con lui, ha vissuto dei tragici momenti. Riservatissima, la donna ha sempre evitato il gossip pur facendo parte del mondo dello spettacolo. Adesso, però, ha deciso di raccontare la sua storia a Caterina Balivo, negli studi di Vieni da Me, commuovendo tutti.

Gianni Morandi e Laura Efrikian si sono sposati nel 1966. I due, insieme, hanno attraversato un periodo veramente difficile, seguito alla morte della loro primogenita, Serena Morandi, vissuta solo nove ore dopo il parto. La coppia, dalla quale sono nati Marianna e Marco, pur riuscendo a superare la tragica perdita, si è separata definitivamente nel 1979.

La fidanzatina d’Italia, così era stata soprannominata, dopo aver ripercorso la sua carriera di attrice e di annunciatrice, ha raccontato la sua storia con Gianni Morandi, soffermandosi anche sulla loro separazione.

Parla, poi, anche della grave perdita subita, facendo commuovere tutti:

Quando una è incinta non pensi mai possa finire male, soprattutto quando hai vent’anni. Sei sicura che tutto andrà bene. Invece poi la realtà ti mette di fronte ad un dramma. Ancora non ho ricordi ben precisi. Ho partorito ad otto mesi. Ricordo la corsa in clinica, verso la sala operatoria, le lenzuola bianche. Poi torno in camera, e vedo che mi portano solo fiori. Dopo un po’ tornano le infermiere, prendono i fiori e li portano via. Sentivo una sensazione di disagio. Poi Gianni venne, fu molto bravo, trovò le parole giuste. Eravamo due ragazzi che affrontano una tragedia.