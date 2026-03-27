Vladimir Luxuria e Samantha De Grenet sono ospiti di Caterina Balivo nella puntata de “La Volta Buona” di venerdì 27 marzo

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IPA Samantha De Grenet

Nell’ultima puntata di marzo, Caterina Balivo torna a parlare del segreto della longevità, di relazioni che sfidano il tempo e di molto altro. Sono numerosi e diversi gli ospiti de La Volta Buona nel pomeriggio di venerdì 27 marzo, da Vladimiri Luxuria a Samantha De Grenet, fino ad alcune elegantissime signore che raccontano i segreti per vivere più di 100 anni senza mai invecchiare davvero.

Licia e Maria, più di 100 anni e non dimostrarli. Voto: 100+

Ospiti d’onore di questa puntata dedicata al tema della longevità sono Licia e Maria, rispettivamente 105 e 101 anni, seppur a guardarle proprio non sembra. La signora Licia, elegantissima e con la messa in piega impeccabile, arriva in studio accompagnata dalla bisnipotine Virginia e Margherita cui, nel tempo libero, insegna pianoforte. Licia ha il savoir faire di chi sembra essersi trovata da sempre di fronte a una telecamera e non ha neppure paura di ammettere che Roberto Bolle a lei non sta poi così simpatico.

In collegamento da casa, collegamento che non la frena dal terminare il proprio pranzo, c’è la signora Maria, che ha do poco spento 101 candeline. Il suo segreto? Tanta frutta e verdura, e anche una vita dedicata alla carriera. Maria è stata ostetrica e, nel corso della sua lunga e intesa esistenza, ha fatto nascere più di 8mila bambini. Uno addirittura al circo, bebè che, per festeggiare, portò addirittura dentro la gabbia dei leoni. Insomma, per vivere così a lungo ci vuole soprattutto coraggio.

Vladimir Luxuria, saggia e sincera (troppo). Voto: 7

Vladimir Luxuria approfitta del medico presente in studio per chiedere consigli per il mal di stomaco. Come fosse in visita privata, racconta dei propri problemi con la stitichezza e chiede al dottore soluzioni alternative al latte caldo. Va bene la sincerità, ma è pur sempre ora di pranzo – la signora Maria è ancora al dessert – e sentir parlare di cacca ce lo saremmo volentieri evitato.

La conduttrice e attivista si fa perdonare qualche minuto dopo, quando prende le difese di quelle che coppie che, a causa di una grande differenza di età, finiscono sommerse dalle critiche. “Un dito puntato verso un altro, sono tre dita puntate contro di voi” sottolinea, lamentando un “mondo pieno di persone pronte a giudicare le relazioni altrui invece di pensare alle proprie”. Luxuria, al contrario, è una persona buona, intelligente e dalla mentalità aperta, una vera rarità nella televisione di oggi e non possiamo che premiarla con un bel voto, nonostante il cacca gate.

Samantha De Grenet bacchettona. Voto: 3

Samantha De Grenet, nel corso de La Volta Buona, assume il ruolo di opinionista. Non è protagonista, non si parla di lei, lei si limita a commentare. Almeno fino a quando in collegamento non arriva l’ex Don Giovanni, il parroco che ha scelto di rinunciare al sacerdozio perché incapace di sostenere il celibato. Mentre Giovanni racconta la propria esperienza, De Grenet assume uno sguardo contrito e un broncio giudicante e non risparmia i commenti cattivelli.

“Peccatore” afferma mentre l’ex prete svela di aver avuto delle relazioni sentimentali mentre era ancora parte della Chiesa cattolica. Ribatte che Giovanni avrebbe dovuto lasciare il proprio ruolo ben prima, si impiccia sulle sue confessioni e arriva persino a mettere becco sul rapporto tra l’uomo e la madre. Le bacchettone non ci piacciono e, sulla scia di Luxuria, ci scagliamo contro le persone che giudicano gli altri con un netto 3.

Don Giovanni, il coraggio della sincerità. Voto: 6

A differenza di Samantha De Grenet non entriamo nella questione e non oseremmo mai permetterci di giudicare un uomo di fede che si è visto costretto a prendere la dolorosa scelta di rinunciare alla propria vocazione. Non biasimiamo neppure la volontaria esposizione mediatica, perché forse il celibato imposto ai preti odierni è davvero una questione che andrebbe messa in discussione pubblicamente.

A Giovanni, che non è più Don, riconosciamo il coraggio di mettersi in gioco e mostrarsi vulnerabile e imperfetto senza paura, nonostante le critiche e le cattiverie cui – anche in questa puntata de La Volta Buona – è consapevole di andare in contro.

Caterina Balivo non riesce a essere super partes. Voto: 5

La Volta Buona non è un talk show politico in piena campagna elettorale e a Caterina Balivo non si richiede imparzialità assoluta. Tuttavia, ci sarebbe piaciuto che, specie quando si trattano argomenti così delicati, la conduttrice fosse stata in grado di prendere le difese degli ospiti più vulnerabili e non lasciare spazio a sprezzanti critiche maliziose. E invece Balivo prende idealmente a braccetto la De Grenet dimostrandosi tutto fuorché equilibrata. Oggi siamo costretti a rimandarla.

Seppur, in uno slancio di leggerezza, ne lodiamo ampiamente il look. Caterina è davvero chic con i pantaloni capri bianchi abbinati al morbido top color cioccolato, in pendant con gli enormi orecchini geometrici. E la piega con le punte all’insù, in pieno stile Anni ’60, è la ciliegina su questa elegantissima torta.

Angelo Costabile continua a parlare (solo) dell’ex. Voto: 4

Angelo Costabile è l’ex fidanzato di Corinne Cléry. L’attrice lo ha recentemente accusato di usare la loro storia per farsi pubblicità, lui nega, ribadendo di avere oggi un nuovo amore e di essere tremendamente felice. Eppure, a La Volta Buona arriva solo in veste di ex e continua a parlare esclusivamente della relazione, ormai conclusasi, con Cléry. Bocciato per l’incoerenza.

Beppe Convertini e Massimo Bagnato, i buoni de La Volta Buona. Voto: 6

In questo pomeriggio di pesanti giudizi, seduto sul bianco divano degli studi Rai circondato da colleghe cattivelle, Beppe Convertini si offre come il poliziotto buono de La Volta Buona. Alle malelingue delle compagne controbatte con battute simpatiche e giudizi positivi, offrendosi agli spettatori come una vera boccata di ossigeno. Meno male che c’è Beppe, che di certo oggi non possiamo che promuovere. E, allo stesso modo, meno male che c’è anche Massimo Bagnato, l’attore comico che, con le sue battute surreali, alleggerisce l’atmosfera appesantita e ci regala ben più di una risata.

Laura Efrikian, l’anti-gossip. Voto: 6

Un bel voto spetta anche a Laura Efrikian. L’ex moglie di Gianni Morandi si scaglia contro il gossip che racconta di divorzi e tradimenti (in particolare il recente caso di Manuela Arcuri). “Se avessi subito un tradimento non l’avrei mai raccontato a un giornale” afferma la signora Laura… ah, se tutti fossero come lei.