Laura Efrikian, chi è l’ex moglie di Gianni Morandi: la storia e perché è finita

Fonte: IPA Laura Efrikian

Un sorriso elegante, una carriera brillante e un amore che ha fatto sognare un’intera generazione: Laura Efrikian è molto più di “l’ex moglie di Gianni Morandi”. Attrice, annunciatrice e donna di grande fascino, ha saputo costruire un percorso unico nel panorama dello spettacolo italiano.

Laura Efrikian, chi è l’ex moglie di Gianni Morandi

Laura Efrikian è un nome che richiama immediatamente l’epoca d’oro della televisione italiana e i riflettori del mondo dello spettacolo. Attrice e annunciatrice, ha attraversato un percorso di vita affascinante, tra successo professionale e una storia d’amore intensa e complicata con Gianni Morandi. Il loro matrimonio, iniziato nel 1966 e terminato nel 1979, ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore del pubblico, ma soprattutto nella vita dei due protagonisti.

Laura Efrikian nasce a Treviso nel 1940 e fin da giovane dimostra un talento naturale per la recitazione. Dopo aver studiato al prestigioso Piccolo Teatro di Milano, esordisce in televisione come annunciatrice Rai presso la sede di Milano. Il grande pubblico la conosce meglio nel 1962, quando affianca Renato Tagliani alla conduzione del Festival di Sanremo, al fianco di Vicky Ludovisi.

Il talento di Laura non si ferma però alla conduzione. Come attrice, è ricordata per le sue interpretazioni in celebri sceneggiati televisivi come La cittadella e David Copperfield, diretti da Anton Giulio Majano. Ha lavorato anche in produzioni più recenti, come la soap Ricominciare e il telefilm Il morso del serpente nei primi anni Duemila. In aggiornamento..

Il successo professionale, però, non è stato privo di sfide, specialmente durante gli anni del matrimonio con Gianni Morandi.

Il matrimonio con Gianni Morandi e la nascita dei figli

Laura Efrikian e Gianni Morandi si sposano nel 1966, diventando una delle coppie più ammirate dell’epoca. Dal loro amore nascono tre figli: Serena, Marianna e Marco.

Purtroppo, la primogenita Serena vive solo poche ore, un dolore che segna profondamente la coppia. Marianna, nata nel 1969, è oggi un’attrice, mentre Marco, classe 1974, ha intrapreso una carriera come cantante e attore. Entrambi hanno seguito, in modi diversi, le orme artistiche dei genitori.

Durante gli anni del matrimonio, Laura si dedica alla famiglia, ma il suo desiderio di tornare alla recitazione cresce sempre di più. In un’intervista, l’attrice ha raccontato: “Per fare la moglie di Gianni Morandi avevo accantonato le mie ambizioni. Volevo tornare a lavorare, a scrivere, a essere me stessa”.