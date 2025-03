Alice Campello, uno stile versatile

Imprenditrice di successo, mamma affettuosa e invidiatissima compagna di Alvaro Morata: Alice Campello spegne 30 candeline circondata dagli affetti più cari. Un traguardo importante per l'influencer italiana, che nel corso degli anni si è distinta anche per i suoi look invidiabili. Un esempio? Il bellissimo abito animalier con gonna asimmetrica sfoggiato sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia 2021.