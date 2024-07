Ascolti tv del 13 luglio: Gianni Morandi sfida tutti con Evviva!

Fonte: Ansa Gianni Morandi

Sfida aperta nella serata di sabato 13 luglio 2024: Gianni Morandi ha cercato di vincere nella gara degli ascolti con Evviva!, il programma condotto insieme a Nek, Francesco Renga, Mogol e Giorgia Cardinaletti e che ricorda e racconta i 70 anni della Tv.

Per gli amanti del giallo, su Rai 2 è andato in onda il film Insospettabile follia, mentre su Rai 3 era in programma Storia di Nilde, che narra la vita di Nilde Iotti, figura centrale nella politica italiana del XX secolo. Per gli appassionati delle commedie italiane, su Rete 4 c’era Ti amo in tutte le lingue del mondo, pellicola firmata da Leonardo Pieraccioni.

E ancora su Canale 5 in onda Lo show dei record, il talent condotto da Gerry Scotti, dove uomini e donne provenienti da tutto il mondo sono pronti a sfidare i propri limiti. E su Italia 1 I predatori dell’arca perduta, il capostipite della saga cinematografica di Indiana Jones.

Prima serata, ascolti tv del 13 luglio: vince Morandi con Evviva!

Nella serata di ieri, sabato 13 luglio 2024, su Rai 1 Evviva! ha conquistato 2.108.000 spettatori pari al 18.1% di share. Su Canale 5 Lo Show dei Record in replica ha raccolto davanti al video 1.209.000 spettatori con uno share del 12.4%, mentre su Rai 2 Insospettabile Follia è stata la scelta di 776.000 spettatori (6.4%).

Su Italia 1 Indiana Jones e i Predatori dell’Arca Perduta ha radunato 968.000 spettatori pari all’8.3%. Su Rai3 Storia di Nilde raggiunge 407.000 spettatori e il 3.3%. Su Rete 4 Ti amo in tutte le lingue del mondo ha totalizza 601.000 spettatori (5.1%). Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 346.000 spettatori con il 3.3%. Su Tv 8 Tennis con la replica della finale di Wimbledon Paolini-Krejcikova sigla 132.000 spettatori (1.2%) e sul Nove Crimini Italiani ha catturato l’attenzione di 391.000 spettatori con il 3.7%.

Access Prime Time, dati del 13 luglio

Su Rai 1 Techetechetè ha totalizzato 2.108.000 spettatori con il 18.1%, mentre su Canale 5 Paperissima Sprint ha intrattenuto 1.859.000 persone all’ascolto (15.2%). Su Rai 2 TG2 Post è stato seguito da 549.000 spettatori (4.5%). Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha incolla davanti al video 973.000 spettatori (8%).

Su Rai3 Le Ragazze è stata la scelta di 537.000 spettatori con il 4.4% e su Rete 4 Stasera Italia ha radunato 541.000 spettatori (4.5%) nella prima parte e 567.000 spettatori (4.6%) nella seconda parte. Su La7 In Onda ha intrattienuto 801.000 spettatori pari al 6.5%. Su Tv8 4 Ristoranti è seguito da 554.000 spettatori pari al 4.6%, mentre sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ottiene un a.m. di 213.000 spettatori (1.8%).

Ascolti tv Preserale, dati del 13 luglio

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto di 1.703.000 spettatori pari al 19.4%, mentre Reazione a Catena ha registrato 2.521.000 spettatori pari al 24.5%. Su Canale 5, in replica, Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 964.000 spettatori (11.6%), mentre Caduta Libera ha convinto 1.485.000 spettatori (15.1%).

Su Rai 2 Che Todd Ci Aiuti ha ottenuto 153.000 spettatori (1.6%), nel primo episodio, e 173.000 spettatori (1.5%), nel secondo episodio. Su Italia 1 Studio Aperto Mag ha informato 314.000 spettatori (3.5%) e FBI: Most Wanted ha raggiunto 419.000 spettatori (3.8%).

Su Rai 3 l’appuntamento con i TGR ha informato 1.691.000 spettatori pari al 15.8%, mentre Blob ha segnato 578.000 spettatori pari al 5%. Su Rete4 Terra Amara ha interessato 440.000 spettatori (3.9%). Su La7 Bello onesto emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata ha raccolto 181.000 spettatori pari al 2.1%. Su Tv8 4 Hotel ha registrato 345.000 spettatori con il 3.3% e sul Nove Little Big Italy ha totalizzato 201.000 spettatori (2.1%).