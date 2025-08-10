Ascolti tv del 9 agosto, Evviva! di Gianni Morandi sfida Ciao Darwin

Gianni Morandi ha presentato "Evviva!", che ricorda e racconta i 70 anni della Rai, sfidando "Ciao Darwin" condotto dal duo Bonolis-Laurenti

Ansa Gianni Morandi

È sfida aperta per gli ascolti tv: nella serata di sabato 9 agosto grande protagonista dei palinsesti Rai è stato Gianni Morandi con lo show Evviva!, nato per celebrare i 70 anni della tv di Stato. Un appuntamento coinvolgente, con il ricordo di tanti personaggi che hanno fatto la storia della Rai, un viaggio nel passato con un commosso omaggio anche a Raffaella Carrà.

Diretto concorrente su Canale5 Ciao Darwin, con l’amatissimo duo formato da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Ma non è finita qui, perché anche il resto delle reti aveva proposte interessanti: su Rai2, per gli appassionati del genere, andava in onda il thriller Un figlio ad ogni costo, mentre su Rai3 il western El Dorado con John Wayne.

Su Rete4 l’appuntamento, come ogni sabato sera, era con uno dei film più amati firmati da Leonardo Pieraccioni, Una moglie bellissima, Italia1 invece proponeva il classico Indiana Jones e l’ultima crociata, terzo capitolo della saga. Ma chi avrà vinto la battaglia di ascolti del sabato sera in tv?

