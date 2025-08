Ascolti tv del 2 agosto, Dalla strada al palco sfida Ciao Darwin

IPA Bianca Guaccero e Nek

Anche nel primo weekend di agosto la sfida degli ascolti è agguerrita, tra le repliche dei programmi d’intrattenimento più amati e dei film per tutta la famiglia. L’appuntamento per sabato 2 agosto è stato con alcuni delle trasmissioni più seguite della stagione: Rai1 proponeva Dalla strada al palco, condotto da Nek e Bianca Guaccero, mentre su Rai2 andava in onda il thriller Amore e morte ai Caraibi.

Rai3 dava appuntamento con con il western I 4 figli di Katie Elder; Canale5 invece ha puntato tutto su Ciao Darwin, con l’amatissima coppia formata da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Su Rete4 l’appuntamento era con Leonardo Pieraccioni e il suo film Ti amo in tutte le lingue del mondo, e su Italia1 proponeva l’intramontabile Indiana Jones e il tempio maledetto. Ma chi sarà riuscito a conquistare il pubblico del weekend e a vincere la gara degli ascolti tv nella serata di sabato 2 agosto? Ecco tutti i dati.

Prima serata, ascolti tv del 2 agosto

Nella serata di ieri, sabato 2 agosto 2025, su Rai1 la replica di Dalla Strada al Palco, in onda dalle 22:19 alle 1:05, ha intrattenuto 1.093.000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale5 la replica di Ciao Darwin, dalle 21:41 alle 00:53, ha raccolto davanti al video 1.464.000 spettatori con uno share del 15.4%. Su Rai2 Amore e morte ai Caraibi è la scelta di 1.030.000 spettatori pari all’8.3%.

Su Italia1 Indiana Jones e il tempio maledetto ha radunato 784.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 I quattro figli di Katie Elder raggiunge 491.000 spettatori e il 4.1%. Su Rete4 Ti amo in tutte le lingue del mondo totalizza un a.m. di 540.000 spettatori (4.5%). Su La7 2 Agosto 1980 – Un Giorno nella Vita conquista 629.000 spettatori con il 5.1%. Su Tv8 Kiss Kiss Way – Parte 1 sigla 281.000 spettatori (2.5%). Sul Nove Il Mostro di Modena cattura l’attenzione di 295.000 spettatori con il 2.5%.

Access Prime Time, i dati del 2 agosto

Su Rai1 TG1 – Veglia di Preghiera con Papa Leone XIV, dalle 20:32 alle 22:15, totalizza 1.889.000 spettatori (14.2%). Su Canale5 La Ruota della Fortuna arriva a 3.812.000 spettatori con il 28.2%. Su Rai2 TG2 Post interessa 475.000 spettatori (3.5%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 778.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 Sapiens Files è seguito da 520.000 spettatori con il 3.9%.

Su Rete4 4 di Sera Weekend ha radunato 700.000 spettatori (5.3%) nella prima parte e 508.000 spettatori (3.7%) nella seconda parte. Su La7 In Onda intrattiene 910.000 spettatori (6.7%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 397.000 spettatori e il 3%, mentre sul Nove Little Big Italy ottiene un a.m. di 213.000 spettatori (1.6%).

Preserale, gli ascolti del 2 agosto

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto di 2.047.000 spettatori pari al 21.2%, mentre Reazione a Catena ha registrato 2.769.000 spettatori pari al 24.2%. Su Canale5 Sarabanda – Prima Sfida ha intrattenuto 1.235.000 spettatori (14%), mentre Sarabanda ha convinto 1.779.000 spettatori (16.7%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (307.000 – 3.8%) e Radio2 Social Club Clip (167.000 – 1.9%), The Rookie segna 247.000 spettatori con il 2.4% e Blue Bloods 493.000 spettatori con il 4.1%. Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 369.000 spettatori (3.8%) e C.S.I. Miami raggiunge 413.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.500.000 spettatori pari al 13%, mentre Blob segna 505.000 spettatori pari al 4%.

Su Rete4 La Promessa interessa 653.000 spettatori (5.4%). Su La7 la replica di Famiglie d’Italia gioca con 143.000 spettatori (1.4%). Su Tv8 le prove di Formula 1 registrano 605.000 spettatori con il 6.5%, sul Nove invece Comedy Match raggiunge 166.000 spettatori e l’1.7%.