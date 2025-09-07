Ascolti tv del 6 settembre, Camilleri 100 contro Ciao Darwin

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Ansa Paolo Bonolis

Primo sabato di settembre, nuova sfida degli ascolti tv: su Rai1 è andato in onda il documentario Camilleri 100, che nel centenario della sua nascita, ha celebrato lo straordinario percorso artistico dello scrittore, con testimonianze toccanti come quelle di Fiorello, Michele Riondino, Luca Zingaretti e tanti altri.

Su Canale5 era in programma una puntata di Ciao Darwin, lo show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, sempre pronti a strappare una risata al pubblico. Ma l’offerta dei palinsesti tv non si fermava certo qui: Rai2 ha proposto il thriller Alla ricerca di mia figlia con protagonista Tori Spelling, mentre su Rai3 andava in onda il film L’ordine del tempo, con Alessandro Gassman e Claudia Gerini.

Su Rete4 l’appuntamento era con Vi presento Joe Black con Brad Pitt e Anthony Hopkins; su Italia1 invece il film Bumblebee. Ma chi avrà vinto la gara degli ascolti di sabato 6 settembre?

Dalle 10 in poi tutti i dati degli ascolti tv del 6 settembre