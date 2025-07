Ascolti tv del 26 luglio, Dalla strada al palco contro Ciao Darwin

L'ultimo sabato di luglio riapre la sfida di ascolti: chi ha vinto tra "Dalla strada al palco", "Ciao Darwin" e i film pensati per le famiglie

IPA Bianca Guaccero e Nek conducono "Dalla strada al palco"

I sabati sera d’estate continuano nel segno delle repliche dei programmi d’intrattenimento più seguiti e dei film pensati per tutta la famiglia. E anche quello di sabato 26 luglio 2025 non fa eccezione. Su Rai 1, la rete propone Dalla strada al palco, condotto da Nek e Bianca Guaccero, mentre su Rai 2 va in onda il film I segreti di Yellowstone.

In casa Mediaset, Canale 5 punta tutto su Ciao Darwin, con l’amatissima coppia formata da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Rete 4 sceglie il film di Leonardo Pieraccioni Il paradiso all’improvviso, mentre Italia 1 propone l’intramontabile Indiana Jones con I predatori dell’Arca Perduta.

Ma chi è riuscito a conquistare il pubblico e ad aggiudicarsi il primato degli ascolti tv nella serata di sabato 26 luglio 2025?

Prima serata, ascolti tv del 26 luglio

Nella prima serata di ieri, sabato 26 luglio 2025, Rai1 vince la sfida di ascolti grazie alla replica di Dalla Strada al Palco. Il programma condotto da Nek e Bianca Guaccero punta in alto intrattenendo 1.574.000 spettatori, pari al 15.4% di share.

Un ottimo risultato che nemmeno Canale5 riesce a superare: la replica di Ciao Darwin raccoglie 1.207.000 spettatori con uno share del 12.9%. Su Rai2, invece, I segreti di Yellowstone è la scelta di 943.000 spettatori pari al 7.8%. Su Italia 1 Indiana Jones con il suo I predatori dell’arca perduta raduna 766.000 spettatori (6.5%).

Su Rai3 Papillon raggiunge 574.000 spettatori e il 5.1%. Su Rete4 Il paradiso all’improvviso con Pieraccioni totalizza un a.m. di 634.000 spettatori (5.4%). Su La7 Un colpo perfetto conquista 525.000 spettatori con il 4.4%. Su Tv8 RDS Summer Festival sigla 355.000 spettatori (3.1%).

Access Prime Time, dati del 26 luglio

Per quanto riguarda l’Access Prime Time, su Rai1 Techetechetè totalizza 2.273.000 spettatori (17.4%). Su Canale5 La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti arriva a 3.474.000 spettatori con il 26.6%. Su Rai2 TG2 Post interessa 522.000 spettatori (4%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 812.000 spettatori (6.2%).

Su Rai3 Sapiens Files è seguito da 478.000 spettatori con il 3.7%. Su Rete4 4 di Sera Weekend ha radunato 583.000 spettatori (4.5%) nella prima parte e 535.000 spettatori (4.1%) nella seconda parte. Su La7 In Onda intrattiene 865.000 spettatori (6.6%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 364.000 spettatori e il 2.8%. Sul Nove Little Big Italy ottiene un a.m. di 223.000 spettatori (1.8%).

Notizia in aggiornamento a partire dalle 10