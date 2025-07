Ascolti tv del 12 luglio, chi ha vintro tra Dalla strada al palco e Ciao Darwin

IPA Bianca Guaccero e Nek

Il palinsesto estivo entra ormai a pieno regime, persino la prima serata del sabato sera corre più tranquilla, mentre gli spettatori si allontano dallo schermo per godersi la brezza marina. Ciò non significa, però, che non resti ancora in corso – e accessa – la gara agli ascolti. Nella serata di sabato 12 luglio, su Rai 1 è tornato in replica il talent show Dalla strada al palco, che premia i più talentuosi artisti di strada del paese, con la conduzione di un duo d’eccezione: il cantante Nek (che forse arriverà anche a The Voice Senior, al posto di Gigi D’Alessio) e Bianca Guaccero. A sfidare Nek e Guaccero, su Canale 5, uno dei veterani della televisione italiana, Paolo Bonolis, con il suo ormai storico Ciao Darwin, giunto alla nona edizione.

Le altre reti hanno scelto di mandare in onda un film. Gli occhi blu dell’ossessione per Rai 2, su Rai 3 Un altro ferragosto e su Rete 4 Fuochi d’artificio. Mentre la prima serata di Italia 1 ha accolto il cult di Steven Spielberg, Jurassic Park. Chi ha tolizzato i dati Auditel più alti?

Prima serata, ascolti tv del 12 luglio

Nella serata di sabato 12 luglio 2025, su Rai1 la replica di Dalla Strada al Palco intrattiene 1.745.000 spettatori pari al 16.3% di share. Su Canale5 la replica di Ciao Darwin raccoglie davanti al video 1.320.000 spettatori con uno share del 13.5%. Su Rai2 Gli occhi blu dell’ossessione è la scelta di 876.000 spettatori pari al 7.2%. Su Italia1 Jurassic Park raduna 531.000 spettatori (4.8%). Su Rai 3 Un altro Ferragosto raggiunge 793.000 spettatori e il 6.8%. Su Rete4 Fuochi d’artificio totalizza un a.m. di 639.000 spettatori (5.4%). Su La7 The Peacemaker conquista 632.000 spettatori con il 5.4%. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 378.000 spettatori (3%). Sul Nove Faking It – Bugie Criminali cattura l’attenzione di 306.000 spettatori con il 2.5%.

Access Prime Time, dati del 12 luglio

Su Rai1 Techetechetè TopTen totalizza 2.642.000 spettatori (20.7%). Su Canale5 Paperissima Sprint arriva a 2.040.000 spettatori con il 16%. Su Rai2 TG2 Post interessa 562.000 spettatori (4.4%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 926.000 spettatori (7.3%). Su Rai3 Sapiens Files è seguito da 439.000 spettatori con il 3.5%. Su Rete4 4 di Sera Weekend raduna 749.000 spettatori (6%) nella prima parte e 753.000 spettatori (5.8%) nella seconda parte. Su La7 In Onda intrattiene 951.000 spettatori (7.5%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 267.000 spettatori e il 2.1%. Sul Nove Little Big Italy ottiene un a.m. di 222.000 spettatori (1.8%).

Ascolti tv Preserale, dati del 12 luglio

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene un ascolto di 1.757.000 spettatori pari al 20.1%, mentre Reazione a Catena registra 2.515.000 spettatori pari al 23.8%. Su Canale5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 986.000 spettatori (12.1%), mentre Caduta Libera convince 1.430.000 spettatori (14.6%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (352.000 – 4.6%) e Radio2 Social Club Estate (360.000 – 4.5%), The Rookie segna 355.000 spettatori con il 3.7% e Blue Bloods 555.000 spettatori con il 4.8%. Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 328.000 spettatori (3.6%) e C.S.I. Miami raggiunge 452.000 spettatori (4%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.432.000 spettatori pari al 13.4%, mentre Blob segna 613.000 spettatori pari al 5.1%. Su Rete4 La Promessa interessa 713.000 spettatori (6.2%). Su La7 la replica di Famiglie d’Italia gioca con 124.000 spettatori (1.3%). Su Tv8 Foodish registra 154.000 spettatori con l’1.5%. Sul Nove I corti di Aldo, Giovanni e Giacomo raggiunge 114.000 spettatori e l’1.2%.