Sanremo 2022, la serata cover non delude: Noemi canta Aretha (ed è divina)

Sanremo 2022, i look del 4 febbraio, quarta serata

La quarta serata del Festival di Sanremo 2022 è iniziata con l’entusiasmo che tutti si aspettavano. Amadeus ha fatto il suo ingresso dalle immancabili scalinate dell’Ariston, indossando un prezioso smoking cangiante e il suo grande sorriso. Del resto con un’edizione vincente come questa non potrebbe che essere più orgoglioso, come ha dimostrato di esserlo con il saluto iniziale all’orchestra e al Maestro Edoardo De Amicis, una vera istituzione al Festival. Poche chiacchiere, molti fatti: la serata cover è entrata subito nel vivo e ci ha fatto letteralmente sognare.

Sanremo 2022, Noemi omaggia Aretha Franklin

Ogni artista in gara quest’anno ha avuto la possibilità di scegliere un brano del passato, attingendo dai grandi successi dagli anni Sessanta agli anni Novanta. E ad aprire la quarta serata è stata una fenomenale Noemi che, cinta in un elegante e sensuale abito rosa shocking, ha deciso di rendere omaggio ad Aretha Franklin, icona immortale della black music. Voce graffiante, seduta al piano, la sua You make me feel like a natural woman è stata una vera perla sul palco del Teatro Ariston. Uno dei momenti di Sanremo 2022 più emozionanti in assoluto.

Maria Chiara Giannetta all’Ariston, il fascino dell’ironia

A calcare il palcoscenico dell’Ariston in veste di co-conduttrice è stata la splendida Maria Chiara Giannetta, attrice della nuova generazione che ha fatto incetta di cuori grazie alla fiction Blanca. Un ingresso da favola, proprio come il meraviglioso abito blu che ha scelto per l’occasione: una giovane principessa moderna che non ha mai smesso di credere nei suoi sogni. Del resto lei stessa aveva ammesso di non volere il classico long dress: “Ho solo detto che amo le minigonne e i pantaloni, odio le misure longuette e vorrei sentirmi a mio agio, senza snaturare la mia personalità”. E gli stylist di Armani l’hanno accontentata (alla grande).

Genuina, ironica la bella Maria Chiara, che ha colto la palla al balzo per raccontare della famigerata telefonata di Amadeus. “Ci penso”, questa la risposta che gli ha dato dopo aver ricevuto la proposta sanremese. La stessa di cui, come lei stessa ha ironizzato, si è pentita due secondi dopo. E poi la prima presentazione (quella di Yuman), in cui presa dall’emozione del momento ha dato libero sfogo alla sua velocissima parlantina.

Un esordio che ci ha fatto sorridere, di vero cuore. Maria Chiara Giannetta è una bella rivelazione.

Il ritorno di Beppe Vessicchio a Sanremo: un vero trionfo

Che Beppe Vessicchio sia uno dei personaggi più amati di sempre è fuor di dubbio, ma nella quarta serata del Festival di Sanremo 2022 ne ha avuto l’ennesima riprova. Il Maestro ci aveva fatti preoccupare alla notizia del contagio da Covid, poi però il peggio è passato ed è salito sul palco dell’Ariston per accompagnare al pianoforte Le Vibrazioni e Sophie and the Giants in Live and let die e, immediatamente, il pubblico si è lanciato in un applauso carico di affetto e ammirazione. Anche Amadeus era visibilmente emozionato al suo cospetto e, alla fine, gli ha anche porto in omaggio un mazzo di fiori (per la gioia della Michielin).

Sanremo 2022, Fiorella Mannoia è una certezza

I cantanti in gara si sono impegnati moltissimo per scegliere con cura le cover da esibire a Sanremo 2022 e soprattutto gli speciali compagni di avventura. Dobbiamo riconoscere al giovanissimo Sangiovanni il merito di aver riportato sul palco dell’Ariston la grande Fiorella Mannoia e sì, è stato proprio il regalo di cui avevamo bisogno. Insieme questa “strana coppia” ha duettato in A muso duro, capolavoro di Pierangelo Bertoli, ed è stato un vero trionfo di musica ed emozione.

“Perché fa questo effetto, proprio non si spiega, ti manca il respiro – ha ammesso con voce tremante la Mannoia, dopo l’esibizione -. Dopo tutti questi anni non mi sono ancora abituata a questo palco, non c’è niente da fare è sempre una grande emozione.(…) Grazie a Sangio per avermi invitato ma soprattutto per avere scelto una canzone come questa, canzoni che abbattono i muri degli anni”. Poi ha rivelato una coincidenza da pelle d’oca: il 4 febbraio 1987 cantò per la prima volta Quello che le donne non dicono proprio al Festival.

Standing ovation per Gianni Morandi e Jovanotti

Jovanotti ha fatto una bella sorpresa a Gianni Morandi (ma anche a tutti noi): per la quarta serata di Sanremo 2022 si è presentato sul palco dell’Ariston per cantare insieme a lui un medley di brani storici da Ragazzo fortunato a Occhi di ragazza, passando per Un mondo d’amore e Penso positivo. Neanche a dirlo, vederli in smoking bianco e nero è stato un bel colpo d’occhio, ma quel che ha colpito di più è stato l’incredibile feeling tra Jova e Morandi. Lo sapevamo già, ma godere di questi momenti è un piacere irrinunciabile. Pura energia, pura musica, puro amore. Non li ringrazieremo mai abbastanza.