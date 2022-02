Sanremo 2022, la sorpresa di Jovanotti per Morandi nella serata delle cover

Sanremo 2022, i cantanti in gara della 72esima edizione

Sebbene manchi ormai davvero pochissimo all’ultima serata del Festival di Sanremo 2022, le sorprese sono ben lontane dall’essere finite. Ad un passo dall’inizio del quarto appuntamento, quello dedicato alle cover, arriva infatti una notizia che nessuno si aspettava. Il palco dell’Ariston è pronto ad accogliere un grande artista, nientemeno che Jovanotti: il cantante duetta accanto a Gianni Morandi, regalandoci un’emozione inattesa (e bellissima).

Sanremo 2022, arriva Jovanotti (a sorpresa)

Nelle scorse ore si era diffusa l’indiscrezione che aveva fatto palpitare i fan: Jovanotti era infatti stato avvistato a Sanremo, e più precisamente all’Hotel Globo, che sorge proprio accanto al Teatro dell’Ariston – e che storicamente accoglie gli artisti in gara, nonché gli ospiti del palco più amato d’Italia. Il motivo della sua presenza? Sin dai primi istanti si è pensato ad una sorpresa incredibile, un’improvvisata davanti alle telecamere nel corso della quarta serata del Festival.

Le voci non hanno dovuto circolare molto, prima di trovare conferma. È l’Adnkronos a rivelare che Jovanotti è pronto a salire sul palco dell’Ariston per un duetto a dir poco speciale. Protagonista accanto a Gianni Morandi, si esibirà in un medley sulle note di brani che non sono ancora stati svelati (ma che dovrebbero far parte del repertorio del cantante in gara). Non è chiaro, invece, se al loro fianco ci sarà anche Mousse T, celebre dj tedesco che lo stesso Morandi aveva annunciato con sé per la serata delle cover.

Gianni, l’eterno ragazzo che si conferma tra le vere star di questo Festival di Sanremo, ci sta regalando delle performance incredibili. Dopo un esordio a tutto sprint, ha avuto modo di esibirsi nuovamente nel corso della terza serata scaldando il pubblico in platea. La sua canzone in gara, intitolata Apri tutte le porte, è una ballata orecchiabile e molto grintosa, di quelle che si rivelano un vero successo già al primo ascolto. Non a caso, nella classifica generale di metà competizione Morandi è in terza posizione.

Jovanotti e Gianni Morandi, sodalizio splendido

La canzone di Gianni Morandi non è altro che un gioiellino firmato dallo stesso Jovanotti. Il loro sodalizio professionale, fino a poco tempo fa completamente inaspettato, è nato solo lo scorso anno. In quel periodo, Lorenzo Cherubini aveva scritto un brano con l’intenzione di regalarlo al suo collega, reduce da un bruttissimo infortunio alle mani. Un omaggio che ha dato vita alla splendida collaborazione che oggi trionfa sul palco di Sanremo.

Apri tutte le porte è un pezzo che Jovanotti aveva scritto per sé, ma nell’elaborarlo si era reso conto del potenziale che avrebbe avuto con la potente voce di Morandi. Quest’ultimo, d’altronde, era alla ricerca della “sua” canzone giusta da portare a Sanremo, e dopo aver sentito la proposta del suo amico era scoccata la scintilla. “Sono contento ed emozionato per Gianni a Sanremo con una mia canzone. I motivi sono tanti, io adoro Morandi, le sue canzoni sono nella mia vita da prima che nascessi” – ha recentemente rivelato Cherubini.

E se finora lui è stato il primo e più grande sostenitore di Gianni Morandi al Festival, ora avrà l’occasione di spronarlo da vicino. Il loro duetto è un’occasione che i fan sognavano da tempo, un desiderio che si realizza. L’attesa è quasi finita, e le emozioni iniziano già a scorrere. Qualunque sia l’esito di questo Sanremo, sappiamo che la serata delle cover rimarrà per sempre indimenticabile, anche grazie alla sorpresa di Jovanotti.