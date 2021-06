Gianni Morandi, la dura riabilitazione: la moglie Anna spiega come sta

editato in: da

Gianni Morandi brinda alla guarigione: l’odissea dell’incidente

Ha fatto spaventare tutti e ancora non è finita. A spiegare questa volta la situazione attuale di Gianni Morandi è Anna Dan, moglie del cantante, che ha deciso di rilasciare un’intervista a Di Più Tv. Solo tre mesi fa Morandi ha rischiato seriamente la vita a seguito di una caduta accidentale tra i rovi ardenti.

Le ustioni hanno lasciato segni evidenti e Gianni Morandi sta affrontando con tenacia un lungo percorso di riabilitazione, a essere stata compromessa in modo considerevole è stata la mano destra, che più volte il cantante ha mostrato – tutta fasciata – sui social. L’incidente domestico ha stravolto la vita di Gianni e Anna, che adesso sono alle prese con le cure. I due formano una coppia affiatata da tantissimi anni e i fan conoscono bene Anna, che spesso ha aiutato Gianni nella sua comunicazione sui social: le foto che ritraggono l’artista nella sua quotidianità le scatta proprio la moglie, sempre al suo fianco.

Passato il grosso spavento iniziale, Anna ha concesso qualche informazione in più attraverso il settimanale: Gianni Morandi attualmente va tutti i giorni in ospedale per le medicazioni. Le ustioni sono state di entità importanti.

La strada per guarire è ancora molto, molto lunga. Non è dato sapere quando mio marito potrà essere considerato guarito, ogni giorno che passa è un passo in più verso la guarigione. […] Gianni rivuole la normalità e desidera che l’incidente rimanga solo uno spiacevole ricordo.

Nonostante l’inconveniente, Morandi è riuscito a distrarsi un po’ e impegnarsi su nuovi entusiasmanti progetti: Anna ha spiegato che il cantante nei giorni scorsi dalla sua casa a Bologna ha raggiunto Milano, dove ha inciso un nuovo pezzo e provato “cose nuove”. Tra le novità c’è il brano registrato in collaborazione con Jovanotti, dal titolo L’allegria: segno tangibile che nessuna avversità è realmente in grado di fermare la voglia di fare di Gianni.

Si vocifera addirittura di una sua possibile partecipazione come cantante in gara al prossimo Festival di Sanremo: sarebbe senza dubbio un buon modo per archiviare questa brutta avventura e tornare il Gianni Morandi allegro, simpatico e pieno di vita che tutti amano e che aspettano di rivedere sul palco, libero finalmente dalle bende.