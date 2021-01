Amici 2021, Lorella Cuccarini assente in studio: è positiva al Covid

editato in: da

Vip positivi al Covid-19, i messaggi di fan e colleghi

Lorella Cuccarini è positiva al Covid e non prenderà parte alla prossima puntata di Amici 2021. La conduttrice e insegnante di danza nella scuola di Maria De Filippi non ha preso parte alle registrazioni della prima puntata dello show dopo le feste. Lorella non è apparsa in studio, ma, secondo le prime anticipazioni, interverrà in collegamento.

La Cuccarini affiancherà Alessandra Celentano e Veronica Peparini giudicando le performance dei concorrenti come sempre. “Un Capodanno particolare”, aveva scritto qualche giorno fa la conduttrice, forse proprio riferendosi alla scoperta della sua positività. Forte e sempre sorridente, Lorella non si è lasciata abbattere dalle difficoltà e nel corso degli anni ha dimostrato grande coraggio, sia nel privato che nella sua carriera.

L’arrivo ad Amici ha segnato una svolta per la Cuccarini, reduce da mesi tutt’altro che semplici dopo l’addio alla Vita in Diretta e lo scontro a distanza con Alberto Matano. “È un’immensa soddisfazione per me far parte di questa squadra visto che parliamo dell’unico programma che coltiva i giovani talenti della danza – aveva raccontato poco prima di iniziare l’avventura -. Avrò, inoltre, l’opportunità di capire le mie reali capacità come insegnante e questa è sicuramente una grandissima responsabilità”.

A volerla fortemente nella squadra di Amici 2021, Maria De Filippi. “L’ho sentita realmente interessata al progetto – ha spiegato di recente la presentatrice sulle pagine del Corriere della Sera -, è appassionata ma severa e rigorosa con i ragazzi: non premia mai chi non lavora come si deve. […] Mi prendo sempre la libertà di cambiare qualcosa, di modificare i meccanismi come voglio. Ho unito i due troni a Uomini e donne perché così mi diverto di più. L’anno scorso ad Amici c’era la gara tra squadre, un meccanismo che stimolava la competizione tra i ragazzi che sicuramente appartiene più al serale che al pomeridiano”.

Nel 2021, Maria ha deciso di rivoluzionare Amici, scegliendo nuovi professori, come Lorella Cuccarini e Arisa, e modificando il meccanismo del gioco. “Io stessa mi annoiavo un po’ – ha ammesso -e ho deciso di cambiare inserendo un sistema che si basa sull’individualità dei ragazzi, un meccanismo molto più aderente alla realtà del mercato discografico che coinvolge radio, produttori, registi di videoclip e a breve un direttore di compagnie di danza. La differenza vera è che non puoi fare copia-incolla sulle persone, le storie di vita non sono mai uguali: i programmi li fanno le persone, così non c’è mai routine”.