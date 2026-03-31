Lorella Cuccarini splendida a 60 anni: “Il segreto è una dieta. Mangio 5 volte al giorno”

A 60 anni, Lorella Cuccarini è favolosa: il suo segreto è una dieta con ben cinque pasti al giorno.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini a 60 anni è più bella che mai e sfoggia una forma da fare invidia. La showgirl e professoressa di Amici di Maria De Filippi è riuscita a sfidare il passare del tempo grazie a una dieta particolare e allo sport. A svelarlo è stata lei stessa

I segreti della forma fisica di Lorella Cuccarini, splendida 60enne

In alcuni video pubblicati su Instagram, Lorella Cuccarini ha svelato che il suo segreto sta nel giusto mix fra dieta e allenamento. La showgirl infatti punta a mantenere attivo il suo metabolismo consumando cinque pasti al giorno.

“Mangio cinque volte al giorno per mantenere alto il metabolismo – ha spiegato – E mi concedo due spuntini leggeri a base di frutta fresca o secca. Circa i carboidrati, tendo a preferire riso basmati o pasta integrale, meglio se prima di uno spettacolo così da essere leggera. Solo dopo mi concedo un pasto equilibrato con tutto quel che serve per avere una dieta bilanciata. All’occorrenza anche una buona integrazione che, comunque, da sola non basta”.

La dieta e l’allenamento di Lorella Cuccarini

No dunque a eccessi, ma anche a regimi dimagranti punitivi e particolarmente ristretti. Sì a prodotti freschi e ingredienti di qualità, evitando di portare a tavola alimenti industriali e troppo processati. Anche l’allenamento è essenziale per Lorella Cuccarini che oltre alla danza, disciplina che ha sempre praticato, da qualche anno ha iniziato a inserite altri sport nella sua routine.

La conduttrice e showgirl ogni giorno realizza un allenamento di tipo metabolico, ma anche il calisthenics. Si tratta di discipline che sfruttano il peso corporeo e l’utilizzo di attrezzi per migliorare equilibrio, coordinazione e forza. A Lorella Cuccarini basta un’ora al giorno per tonificare la massa muscolare e aumentare il metabolismo.

Quando la presentatrice ha impegni di lavoro invece non rinuncia ad allenarsi, ma sostituisce lo sport in palestra con quello all’aria aperta, realizzando una camminata di almeno un’ora a passo sostenuto. Lorella inoltre conosce molto bene l’importanza del sonno, dunque dorme almeno sette ore ogni notte.

Da sempre attenta alla salute, Lorella Cuccarini ha spesso sottolineato quanto sia essenziale non improvvisare quando si parla di diete e scegliere di seguire un regime (meglio se affiancati da un professionista) che punti al benessere, piuttosto che alla perdita di peso.

Una scelta saggia per evitare errori, ma soprattutto restrizioni che spesso sono sia dannose che inutili. “Nel tempo ho seguito diversi regimi alimentari, a volte sbagliando. Ricordo in particolare l’iperproteica: all’epoca andava di moda. Tornassi indietro, la eviterei: può essere dannosa, soprattutto se a base di sola carne – ha confidato ad esempio qualche tempo fa -. Ne sono uscita grazie a cure mirate. L’alimentazione ha contribuito, non poco, a rimettermi in sesto. Mi sono ritrovata con determinazione. E lo sguardo fisso sui valori che contano, come quello della convivialità che era lì, andava solo riguadagnata”