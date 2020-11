Perché è famosa Veronica Peparini di Amici

editato in: da

Veronica Peparini è una coreografa e una famosissima insegnante di Amici di Maria De Filippi. Classe 1971, è nata a Roma e sin da piccola ha sviluppato una grande passione per la danza. A soli 11 anni ha iniziato a studiare presso la scuola di Renato Greco, in seguito ha perfezionato i suoi studi all’estero. Ha un fratello, Giuliano, anche lui coreografo, divenuto direttore artistico di Amici e conosciuto per le sue rappresentazioni che sembrano degli elaborati quadri.

Nella sua lunga carriera, Veronica Peparini ha collaborato con artisti di fama internazionale, da Ricky Martin a Renato Zero, passando per Luciano Pavarotti, Kylie Minogue, Robbie Williams, Geri Halliwell, Claudio Baglioni e Giorgia. A soli 34 anni ha iniziato a insegnare danza nella scuola di Kledi Kadiu, ex ballerino di Amici. Ha inoltre lavorato in diversi show del Cirque du Soleil, curando diversi show. Ha lavorato nei tour di Tiziano Ferro e dei Velvet, creando le coreografie anche per trasmissioni famose come Miss Italia e Top of The Pops.

La svolta nella sua carriera è arrivata grazie ad Amici. Nel 2013 infatti Maria De Filippi l’ha scelta come nuova insegnante della scuola. Proprio grazie alla trasmissione, Veronica Peparini ha conosciuto Andreas Muller, suo attuale compagno. La coreografa è stata sposata in passato con il collega Fabrizio Prolli da cui ha avuto due figli: Daniele e Olivia. Nel 2015, Andreas ha fatto il suo ingresso nello show, conquistando tutti con il suo talento. Veronica ha da subito sostenuto il ballerino e solo qualche tempo dopo fra i due è nata una love story. La coppia ha raccontato l’amore in un libro intitolato L’amore non è un numero, dove si parla anche della differenza d’età fra i due.

“Dalle prime volte in cui l’ho vista – ha confessato Andreas -, la sua energia e il suo modo di fare, così particolare, mi hanno attirato umanamente. Ho provato delle sensazioni che mi ispiravano e mi hanno spinto ad approfondire la conoscenza. Volevo scoprirla sempre di più”.

“Lui è più preciso e razionale, io vivo più alla giornata – ha rivelato lei -. Per contro mi sforzo sempre di vedere il lato positivo di ogni cosa e voglio sempre trovare una soluzione ai problemi. Lui, al contrario, di fronte alle novità si fa prendere un po’ dal panico. Mi riferisco al lavoro, all’organizzazione pratica delle cose”.