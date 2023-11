Un sogno che si avvera: Veronica Peparini è incinta di due gemelle. L’ex insegnante di Amici di Maria De Filippi e coreografa aspetta le sue bambine da Andreas Müller, conosciuto proprio nella Scuola come suo allievo. La coppia, che si ama ormai da molti anni, è stata ospite a Verissimo dove ha dato la bella notizia – inaspettata sebbene le voci circolassero da qualche ora – e ha anche scoperto il sesso delle gemelline che aspettano con grandissima gioia.

La prima foto del pancione di Veronica Peparini

“Sognavamo un futuro ancora più grande insieme ma mai ci saremmo aspettati che in arrivo ci fossero due principesse a riempire ancora di più le nostre vite. Mamma e papà vi aspettano e non vedono l’ora di amarvi ogni oltre cosa”, hanno scritto Veronica Peparini e Andreas Müller su Instagram, annunciando così al mondo di aspettare due gemelle. La notizia era già stata data qualche minuto prima a Verissimo, davanti a un’emozionata Silvia Toffanin, che li ha accolti in studio per farsi raccontare le belle novità degli ultimi mesi.

Una gravidanza di certo inattesa per la splendida coreografa 52enne, che è già mamma di due bellissimi ragazzi, vista l’età piuttosto matura, ma la vita è sempre capace di sorprenderci. Lui, che è di 25 anni più giovane, non ha mai avuto dubbi sulla loro relazione. L’ha amata fin dal primo momento nonostante le grandi difficoltà incontrate soprattutto per la differenza d’età e oggi questo suo credere così fermamente nel loro amore è stato ripagato dalla gioia più grande.

Fonte: IPA

L’amore tra Andreas Müller e Veronica Peparini

La loro unione somiglia a una favola. Andreas Müller e Veronica Peparini si sono conosciuti tra i banchi della Scuola di Amici di Maria De Filippi. Lei era la sua insegnante di danza moderna, colei che più di tutti l’ha supportato, mentre lui era l’allievo talentuoso e fragile che l’ha fatta innamorare. Quando ha capito che la stima stava diventando amore ha avuto paura, paura di provare quello che stava sentendo per lui e di affrontare una relazione così difficile. Lui l’ha ricambiata e il loro sentimento è stato più forte di tutto. Più forte anche dei momenti bui che il ballerino ha attraversato e dai quali si è risollevato grazie all’aiuto della sua compagna e della sua famiglia, alla quale è legatissimo.

E così, a distanza di anni, è arrivato anche l’annuncio più bello: “Sì, la famiglia si allarga, non lo pensavo possibile – hanno raccontato a Verissimo – sono quasi al quinto mese, quattro mesi e mezzo. A casa l’abbiamo detto proprio poco tempo fa. Io avevo già due figli e non sapevo come i miei genitori avrebbero potuto prenderla. Alla famiglia di Andreas lo abbiamo detto subito perché sapevamo che i nonni sarebbero stati super contenti. Ma per la mia avevo un po’ di pensiero. Invece, la loro reazione mi ha stupito. Mia figlia non mi impensieriva perché me lo chiedeva sempre. Mio figlio ha 16 anni e ci ha stupito, si sente responsabile, l’ha presa subito bene. Da lì ho vissuto la gioia di questa cosa perché mi sono sentita protetta. Ci sentiamo forti con tutta la famiglia attorno”.