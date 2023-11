Avevano annunciato con grande gioia di essere in attesa di due gemelle, ma per Veronica Peparini e Andreas Muller continuano le preoccupazioni riguardo questa gravidanza. È stato il ballerino ad aggiornare i fan sulle condizioni di salute della compagna e delle piccole nel grembo materno, spiegando che la gestazione sta avendo qualche complicazione.

Veronica Peparini e Andreas Muller, la gravidanza è complicata: “Controlli ogni 48 ore”

Dopo aver annunciato di aspettare due gemelle nel salotto di Verissimo, Veronica Peparini e Andreas Muller avevano cominciato a condividere con i fan i momenti più felici della loro dolce attesa, tra le prime foto del pancione e le emozioni di questo momento davvero unico.

La gioia purtroppo però è durata troppo poco, visto che dopo un controllo di routine sono emersi i primi problemi. È stato il ballerino ad aggiornare i fan, spiegando che la gravidanza non stava procedendo nel migliore dei modi.

E così, dopo qualche giorno di silenzio, Andreas Muller è tornato sui social per spiegare come procede la gestazione che, come tante altre gravidanze gemellari, deve essere seguita da specialisti.

“La nostra è una gravidanza gemellare monocoriale biamgnotica – ha spiegato tra le storie di Instagram il ballerino – le piccole vivono in un unica placenta in due sacche distinte. È scattato un campanellino di allarme che ci porta a fare controlli ogni 48 ore poiché i vasi sanguigni sono condivisi tra le due e in questo momento una delle due piccole è donatrice di sangue nei confronti dell’altra che quindi è ricevente”.

Muller ha poi chiarito: “Questo può essere il principio di una malattia chiamata trasfusione feto fetale e in questo momento ci troviamo in un punto dove al 50% la situazione potrebbe tornare regolare da se, motivo per cui ora stiamo monitorando la situazione ogni 48 ore. Se così non dovesse essere bisognerà intervenire con un piccolo intervento che non possiamo ancora sapere quale esito porterà”.

Una situazione molto delicata quella della coppia, che comprensibilmente sta vivendo questi ultimi giorni con grande apprensione. I due hanno infatti chiesto ai loro affettuosi fan “positività e ottimismo”, chiarendo infine che “nulla di ciò che sta accadendo dipende dall’età o da altre cause che girano sul web”.

Le parole preoccupanti sulla gravidanza

Quello nel salotto di Verissimo era stato un momento di pura gioia per la coppia, che anche su Instagram aveva condiviso un messaggio dolcissimo: “Sognavamo un futuro ancora più grande insieme ma mai ci saremmo aspettati che in arrivo ci fossero due principesse a riempire ancora di più le nostre vite. Mamma e papà vi aspettano e non vedono l’ora di amarvi ogni oltre cosa”.

Purtroppo però uno dei controlli di routine ha fatto emergere qualche complicazione: “Prima di rendere pubblica la notizia stava andando tutto bene. Questa mattina non vedevamo l’ora di arrivare al controllo per vederle e assicurarci che stessero bene, come è sempre accaduto in questi quattro mesi. Questa mattina però purtroppo la visita non è andata come doveva andare. Ovviamente questa gravidanza è pubblica per ovvi motivi e vi ringraziamo per l’amore e la vicinanza. Ora vi chiediamo anche il massimo rispetto e senza fare allarmismi, speriamo di poterci risentire presto con notizie migliori”, aveva scritto Muller qualche giorno fa, senza scendere troppo nei dettagli.